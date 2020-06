La CDMX despide el Semáforo Rojo con tianguis llenos de gente en Apatlaco, Tepito y La Raza

Romeo Santos dice que no ha dormido nada y que el insomnio es su castigo. Judy Santos entonces le arrebata la palabra: "lo que tú sientes se llama obsesión". Luego suena una rola en inglés, Dance Monkey o algo así. El alcohol se sirve y la bocina se atora un momento. 60 varos el litro y 30 el medio, dice el que atiende. Hay al menos dos decenas de jóvenes en unos 40 metros cuadrados. Se pegan uno al otro y acompañan el coro del artista que toma turno en una de las famosas esquinas de la calle Matamoros, en Tepito. Aquí el que se cubre las fosas nasales es visto como bicho raro. No hay sana distancia y la única medida de sanidad parece ser el tapabocas que sirve para calentar el cuello del que cobra, pero la cerveza lleva ajonjolí.

Lo anterior ocurre el domingo en que la Ciudad de México dice adiós al Semáforo Rojo. Pero no es exclusivo del tianguis en la Alcaldía Cuauhtémoc. Lo mismo en las pacas de Apatlaco, Alcaldía Iztapalapa. También en los puestos de tenis de La Raza, Alcaldía Gustavo A. Madero. El tiempo, parece, se frenó en febrero de 2020, cuando la COVID-19 no había cobrado ninguna vida en México. En el puesto de periódicos, sin embargo, se pueden comprar ya ejemplares del junio que anochece.

"La epidemia no ha terminado". Ese es el mensaje que autoridades mexicanas de salud repiten una y otra vez. En la esquina del barrio bravo, sin embargo, parece que no han escuchado. En un recorrido, SinEmbargo pudo constatar que, si bien algunos puestos y locatarios han adoptado medidas para evitar la propagación de la COVID-19, en los tianguis de la Ciudad de México hay puntos que reúnen pequeñas multitudes.

Decenas de personas se dan cita en uno de los tianguis de la Ciudad de México. Foto: Carlos Vargas, SinEmbargo.

"Doña, cómprame una bolsa de jitomates, no sea mala", dice un joven que cubre su boca pero deja la nariz descubierta. La mujer no le contesta y se cruza la calle. Se va esquivando personas, unas que tratan de proteger sus cavidades nasales y otras que hasta tosen sin remordimiento alguno. Frente a ellos pasan unos inspectores vestidos de blanco. "Iztapalapa", dicen sus trajes. Toman fotos y hablan de medidas de sana distancia, aunque frente a ellos la práctica esté devorando a la teoría. No hay control. Y faltan horas para que Hugo López-Gatell anuncie que ya casi van 27 mil muertes por el SARS-CoV-2 en México.