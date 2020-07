La CDMX detiene esperada apertura

Ciudad de México.- Debido a que negocios incumplieron las reglas de sanidad y se desbordó la afluencia de personas en el Centro Histórico durante sus primeros tres días de reactivación tras pasar del semáforo rojo al naranja, el Gobierno capitalino tomó la decisión de volver a cerrar las calles durante este fin de semana para revisar la estrategia y adecuar las reglas para retornar a las actividades.

La mandataria local, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que la suspensión servirá para acordar, nuevamente con comerciantes, reglas más estrictas para evitar rebrotes. Sin embargo, autoridades capitalinas adelantaron que habrá sanciones a quienes incumplan las medidas, como la suspensión de actividades hasta 15 días y se cerrará el acceso a la calle correspondiente, esto en caso de que 30% de los comercios no cumplan las restricciones.

"Todos tenemos que generar las condiciones para retornar a las actividades económicas aun cuando estemos en la pandemia y este trabajo, el que el sábado y domingo no se abra el Centro Histórico, no es un castigo a nadie, es sencillamente decir ´a ver, así no funcionó, tenemos que sentarnos todos de nuevo y revisar lo que diseñamos´ y, entre todos, generar las condiciones para un regreso mucho más seguro", aseguró.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que durante la semana del 6 al 12 de julio la Ciudad de México se mantendrá en semáforo epidemiológico naranja; no obstante, se pospondrá la reapertura de centros comerciales y tiendas departamentales para el próximo miércoles.

"Lo principal es la salud y esto que hemos avanzado a la fecha de no tener saturación hospitalaria, de que vamos una tendencia a la baja, no queremos una reversión", agregó.