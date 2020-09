La CDMX, en semáforo naranja una semana más

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que ante la pandemia por Covid-19, el semáforo epidemiológico en la capital se mantiene en color naranja durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre.

Destacó que las hospitalizaciones de pacientes con Covid-19 siguen a la baja y que este jueves se registraron 2 mil 677 pacientes; de ellos, mil 993 no intubados y 684 en terapia intensiva, por lo que que van "en buen camino" aunque pidió no bajar la guardia.

Sheinbaum expuso que durante la semana 14 en semáforo naranja, no se tiene planeado abrir otras actividades, pues se esperan los resultados tras la apertura de gimnasios.

Destacó que se reforzará la intervención y las acciones ante la pandemia, como la vigilancia epidemiológica en las visitas casa por casa; iniciará el ensayo clínico de nuevos medicamentos; además de que continuará la campaña de atención y hospitalización temprana.