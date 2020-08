La célula operativa detrás de "El Marro"

Juan Rodolfo Yépez Godoy y Rodolfo Yépez Ortiz, padre y hermano de "El Marro", así como José Mario Lara Mendoza, alias "El Magia", podrían asumir el liderazgo del grupo criminal Santa Rosa de Lima para continuar la disputa contra el "Cártel Jalisco Nueva Generación" en Guanajuato.

De acuerdo con un informe de inteligencia de la Marina y del Ejército, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, la mayoría de la gente de confianza ya fue detenida por autoridades federales, entre los que destacan los hermanos Fabián y Noé Lara Barman, "El Vieja" y "El Puma", (éste último cofundador del grupo, pero se pasó al bando del "Cártel Jalisco Nueva Generación").

Según el documento, la estructura de "Santa Rosa de Lima" estaba conformada por 162 hombres y mujeres, entre familiares, gente de confianza, operadores financieros y el personal operativo, para el robo de hidrocarburo, venta de droga y halconeo.

Como segundos de "El Marro" se identifica a Fernando Juárez Morelos, "El Pantera"; Eliseo Gutiérrez Belman, "Titis"; Fabián Lara Belman, "El Vieja"; Noé Israel Lara Belman, "El Puma"; Jesús Eduardo Linares, "El Triste"; José Manuel Félix Azueta, "El Meño"; Israel Lara Ruiz Castro, "El Nacaro"; todos ellos detenidos.

En tanto, José Mario Lara Mendoza, "El Magia", no ha sido detenido. Él es hermano del alcalde de Villagrán, Juan Lara Mendoza, postulado por el partido Nueva Alianza en las elecciones locales de 2018 y quien, a su vez, es tío de los hermanos Fabián y Noé Lara.

El informe de inteligencia señala a Angélica Mora Villalobos, Angie; Adán González Ochoa, "El Payki" o "El Gordo"; María Guadalupe Ruiz Lara, "Pilly", como los operadores financieros de la organización, comandados por Karen Lizbeth Yépez Ortiz, hermana de "El Marro", quien se encargaba de la adquisición de propiedades. Los prestanombres eran Eduardo Aguado, Jorge Enrique Peña Cuevas, "El Hulk" (detenido), y Mauricio Garcés Sotelo, "El Sotelo".

Según el informe, José Antonio Yépez, "El Marro", tenía cuatro parejas sentimentales: María Luisa Cervantes, Luisa; Karen Molina Villalobos (detenida y luego liberada); Andrea Magdalena Cervantes Ariza, La Maga, y Elsa Marisol Martínez Prieto, "La Güera", quienes le ayudaban con las tareas financieras.

Hasta ahora, más de 30 integrantes de la organización "Santa Rosa de Lima" han sido detenidos, tanto por autoridades federales como estatales, en diversos operativos en Guanajuato.

La organización lleva ese nombre en honor a la comunidad Santa Rosa de Lima, del municipio de Villagrán, de donde son originarios los principales integrantes.

La guerra con el "Cártel Jalisco Nueva Generación". El origen de la organización criminal de Santa Rosa de Lima se remonta a 2014 cuando eran un grupo de huachicoleros, encabezado por David Rogel Figueroa, "El Güero", quien era jefe de José Antonio Yépez, "El Marro".

De acuerdo con las autoridades, el grupo cobró notoriedad cuando El Marro asumió el liderazgo de la organización y en octubre de 2017 le declaró la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por el control del robo de combustible en los municipios de León, Irapuato, Salamanca, Celaya y Los Apaseos, por donde pasan ductos dePetróleos Mexicanos (Pemex); así como por la venta de droga, secuestro y extorsión.

De acuerdo con la más reciente información de inteligencia de la Marina y el Ejército, el "Cártel Jalisco Nueva Generación"tiene presencia, hasta ahora, en cinco municipios (entre ellos León y Salamanca) y le disputa los que le quedan a Santa de Rosa de Lima: Cortazar, Celaya, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto; esto sin contar Villagrán y Juventino Rosas, sus principales bastiones.

Las autoridades, tanto federales como estatales, ligan al "Cártel Jalisco Nueva Generación" con la venta de droga, secuestro y extorsión en los municipios de León, Silao, Guanajuato capital, Irapuato y Salamanca, en los que hay alta actividad económica y concentración de población.

El mes pasado, el gerente de Seguridad Monitoreo y Estrategia de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos, General Manuel García Morcillo, aseguró que el CJNG no busca apoderarse del robo de combustible.

"Del 'Cártel de Jalisco Nueva Generación' no hemos detectado que sea su actividad principal el robo de combustible, incluso en Guanajuato, donde mantiene una disputa con el Cártel de Santa Rosa de Lima, las actividades que lleva a cabo no han sido todavía el robo de combustible", indicó.

De acuerdo con la información de inteligencia derivada de investigaciones, el grupo criminal Santa Rosa de Lima buscó alianzas con "Los Viagras" (que operan en Michoacán) y con el "Cártel de Sinaloa" para combatir al "Cártel Jalisco Nueva Generación", pero la batalla con ellos ha colocado a Guanajuato en primer lugar en homicidios dolosos en el país.