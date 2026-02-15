La cerveza se encarece hasta 4.4%

Ciudad de México.- Conforme evolucionan los hábitos de consumo, el precio de la cerveza en México sube el doble de rápido que en Estados Unidos.

Al monitorear las 55 principales ciudades del país, el Inegi encontró que la bebida se encareció 4.4% en enero y lleva cinco meses seguidos ganándole la carrera a la inflación, cuya tasa fue de 3.8% al comenzar 2026.

Por su parte, el Departamento del Trabajo de EU dio a conocer que el precio de la cerveza consumida en los hogares estadounidenses aumentó 1.7% en enero, mientras que la comprada fuera de casa se incrementó 2.8%.

El mercado de bebidas alcohólicas en la Unión Americana mostró un ajuste relevante el año pasado, según Nielsen IQ.

Las ventas en supermercados, tiendas de conveniencia y licorerías sumaron 110 mil millones de dólares en el país vecino, 3.4% menos que en 2024.

La baja fue en todos los segmentos y la cerveza, vino y destilados registraron retrocesos en valor y volumen, cuyo comportamiento se debe, en parte, al entorno económico, la moderación en el gasto y una mayor intencionalidad de compra.

Nielsen IQ señala que el consumidor estadounidense no dejó de comprar, pero redujo frecuencia y volumen.

En contraste, el segmento sin alcohol se consolidó como uno de los principales focos de crecimiento, cuyas ventas superaron los mil mdd en 2025, un incremento de 19.2% contra 2024 y aumento de 162.3 mdd.