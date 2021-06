"La clase media respaldó el triunfo de Morena en 2018"

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, recordó que la clase media fue quien respaldó el triunfo electoral de ese partido en 2018, por lo que dijo no se debe descalificar a este importante sector social.

"La clase media, de la que yo soy parte, no es manipulable. Y también creo que la clase media fue la que nos dio el triunfo en 2018, junto con las clases más desprotegidas; [es necesario] escucharlos, tender puentes", dijo en entrevista radiofónica con el periodista Luis Cárdenas.

Aseveró que él mismo pertenece a esta clase, que respeta la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que difiere de él, y que no busca generar ninguna confrontación con el Titular del Ejecutivo:

"Yo soy de la clase media, provengo de una modesta familia campesina y soy aspirante a ser clase media. No deseo ni generarme una vida de placer y de excesos, pero creo que como yo somos muchos, estudié, me preparé, estuve en la UNAM hasta el doctorado.

"Necesitamos tender puentes, escucharlos, atenderlos. Me parece importante esto que pasó y también decir que la clase media, de la que yo soy parte, influye en todos los niveles de la sociedad, y es, en su deseo de mejorar su calidad de vida, de ofrecerles a sus hijos una mejor condición de vida, una mejor educación, una mejor salud, una mejor alimentación, es un deseo normal de vida, sin excesos; y no es en despropósito ni es en detrimento de nadie. Es un deseo. No hay que confrontarnos ahí", apuntó.

Al ser cuestionado sobre las críticas del presidente López Obrador a la llamada clase media, que en zonas de la Ciudad de México votó en contra de Morena, lo que orilló al Mandatario a tacharlas de "aspiracionistas y egoístas, individualistas que dan la espalda al prójimo, que para encaramarse lo más que puedan no tiene escrúpulos morales", insistió en que no busca la confrontación.

Sin embargo, hizo hincapié en que es importante no descalificar a la clase media y mejorar la relación con ese estrato, con los empresarios, con los medios de comunicación.

Y negó que tuviera algo que ver en las derrotas de Morena en la Ciudad de México: "No fui yo quien decidió los perfiles" de quienes contendieron [ni fui] responsable de la estrategia" electoral y política en la capital.

La Ciudad de México, dijo, es el sitio más politizado del país, nadie es dueño es de ella, para Morena los resultados de las elecciones del 6 de junio son una buena lección a tiempo para corregir los errores del partido. Monreal consideró que "ya Morena se nacionalizó, ya hay una fuerza real, logró consolidarse como fuerza política en todo el país".