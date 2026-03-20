La Coordinadora amenaza con boicotear el Mundial

Ciudad de México.- El magisterio disidente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició en punto de las 11 de la mañana el bloqueo de todo Paseo de la Reforma para exigir la reinstalación de la mesa de diálogo entre su Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) y la presidenta Claudia Sheinbaum o de lo contrario, amenazó con boicotear el Mundial de Fútbol 2026.

"Exigimos que se reinstale la mesa nacional entre la CNUN de la CNTE y la titular del Ejecutivo federal Claudia Sheinbaum Pardo, le recordamos que fue ella quien vociferó, que abrogaría la Ley del ISSSTE de 2007 al ganar la Presidencia de la República, hoy nos queda claro y afirmamos que representa a un gobierno de continuidad neoliberal, al salvaguardar los intereses de la oligarquía financiera", dijo Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 del CNTE en Zacatecas.

El docente dio lectura al posicionamiento de la Coordinadora Nacional con respecto al llamado al diálogo que este miércoles hicieron las secretarías de Educación Pública y de Gobernación, que dirigen Mario Delgado y Rosa Icela Rodríguez, respectivamente, el cual rechazaron bajo el argumento de que su demanda es establecer el diálogo con la mandataria federal.

"La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, llaman al diálogo a la CNTE, del cual, no vamos a obtener respuestas favorables, porque estas dependencias gubernamentales carecen de capacidad resolutiva", señala.

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En su oportunidad, la lideresa de la Sección 22, Jenny Araceli Pérez Martínez, señaló que este viernes realizarán "una actividad central y la réplica en los estados".

Por su parte, Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México, mencionó que "es mentira que la Presidenta diga que nuestras demandas no pueden ser atendidas por un tema financiero y que si lo hace entonces tendría que quitar dinero a programas sociales. Por supuesto que eso no es cierto".