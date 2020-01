La Copa del Mundo en 2022 no contempla cambio de sede: FMF

Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, afirmó este jueves que el cambio de sede para la Copa del Mundo en 2022 no ha sido tema de discusión con la FIFA, a pesar de los conflictos en aquella parte del planeta. México sigue trabando con el mismo objetivo de albergar el torneo más importante a nivel de selecciones en 2026.

"Si podemos decir es que en todas las reuniones que he tenido, en todas las llamadas y todos los correos, en ningún momento se ha comentado nada del tema Qatar pues todo lo estamos trabajando para el mundial del 2026".

Al mismo tiempo, comentó que para el próximo año, ya habrá novedades en el tema de las sedes. "Estamos muy cercanos a la gente de FIFA; los trabajos al 2026 ya lleva rato. El año que entra, seguramente tendremos avances con la selección final de las sedes. Las tres sedes de México están terminadas, pero entendemos que las de Estados Unidos no".