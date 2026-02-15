"La corrupción ya cambió de forma"

Ciudad de México.- Especialistas en transparencia y anticorrupción coinciden en que la reforma en la materia que proponga Morena debe evitar la reelección del auditor superior y restringir que familiares suyos trabajen en la administración pública federal y viceversa.

Pero destacan que la corrupción ya cambió de modalidad respecto a cómo se efectuaba hace 10 años, cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Desde el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, su extitular Vania Pérez Morales ha comentado en reiteradas ocasiones que la reelección del auditor superior debe desaparecer, así como la posibilidad de que tenga familiares trabajando dentro de la administración pública federal.

Pérez Morales, todavía como titular del SNA, propuso que los integrantes del CPC no se desempeñen en otras funciones mientras estén en el cargo; y que la presidencia del mismo se ocupe por los cinco años de la elección de cada comisionado y no sólo por el último año.

Por su parte, el presidente de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, también consideró que revisar y reformar la ley de fiscalización superior es una tarea necesaria y útil para fiscalizar mejor el gasto público.

"Hay razones para hacerlo. Entre 2015 y 2025, la ASF y la totalidad de los órganos de fiscalización superior del país realizaron 5 mil 100 investigaciones por corrupción administrativa. De ese número fueron sancionados 363 casos, cuando siete de cada 100 casos de corrupción administrativa son sancionados, la fuerza disuasiva de la fiscalización se diluye", dijo.

Sin embargo, afirmó que la corrupción ya cambió de rumbo, pues no sólo es el camino de vigilar el gasto público, sino los ingresos ilegales de quienes están en el poder.