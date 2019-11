La cruda portada de "The Guardian", dedicada a la violencia en México

"Cien muertos al día". Una imagen de una pared baleada, con esa frase aparentando estar escrita con sangre es la portada de la revista semanal de "The Guardian", en Reino Unido, en la que analiza la guerra de México contra el narco.

"¿Puede alguien poner fin a la mortal guerra contra las drogas en México?", titula "The Guardian Weekly" su análisis, en el que subraya que se trata de una guerra que "ha paralizado cientos de miles de vidas mexicanas por más de una década" y que no da muestras de estar desacelerándose.

México, señala la revista, es testigo de "casi 100 asesinatos relacionados con bandas ligadas a las drogas todos los días".

La batalla "para detener la carnicería", añade, fue el flagelo de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En cuanto al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, recuerda que el líder izquierdista prometió "poner fin a la larga 'guerra contra las drogas', con el compromiso de combatir las raíces sociales del crimen con una política de 'abrazos, no balazos'". Sin embargo, advierte, "casi 30 mil asesinatos después, poco progreso se ha hecho y una oleada de ataques de alto perfil han sacudido al gobierno de AMLO".

La revista incluye un reportaje sobre la fallida detención, el 17 de octubre, de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en Tijuana, y se publica cuando el país aún no se recupera de la noticia de la matanza de 9 mujeres y niños con la ciudadanía estadounidense y mexicana en la frontera entre Sonora y Chihuahua.

"Miles de oficiales han sido contratados [para la Guardia Nacional] y su número debería duplicarse para fines del próximo año... También es una fuerza policial militarizada", detalla la publicación, que recuerda que este tipo de tácticas ya se probaron en administraciones anteriores a la de López Obrador, "sin éxito. La retórica de AMLO sobre un cambio radical es bienvenida. La pregunta es si se puede realizar".