La demanda de féretros vacía las bodegas

Ciudad de México.- Pedro Jaramillo es el representante legal y uno de los dueños de Litomex, una de las empresas mexicanas más reconocidas en la fabricación de ataúdes en México, y asegura que la pandemia por Covid-19 en el país está fuera de control.

Calcula que la demanda en los últimos días se ha triplicado, lo que ha provocado que no se dé abasto para la producción de féretros en la temporada invernal.

Pedro Jaramillo narra que al principio de la pandemia, en abril, mayo y junio, sí hubo un alza en la producción y venta de ataúdes, pero a partir de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre se cayó y se estancó; sin embargo, en los últimos 15 días sus bodegas se vaciaron por la alta demanda.

"Me están pidiendo las funerarias muchísimos más ataúdes. Se vaciaron mis bodegas, se supone que trabajábamos hasta el día de ayer [viernes] por la temporada decembrina, las vacaciones que tomaron para esa situación, pero no vamos a poder hacerlo. Sí está saturado y descontrolado, la demanda es excesiva y no podemos con ella", define.

Explica que normalmente en la época decembrina, con todo y el incremento en la tasa de mortandad en los mexicanos, produce mil ataúdes, aunque planea elaborar 2 mil o hasta 3 mil féretros en esta época. "Si produjéramos el triple, yo creo que apenas estaríamos en condiciones de surtir la demanda.

"Se fabrican alrededor de mil ataúdes mensuales, ahorita necesitaríamos 2 mil o 3 mil tal vez, pero no es fácil hacer un incremento en la producción en esas condiciones, además de que hay un problema adicional severo: las materias primas, la madera y el acero, tiene una problemática de meses, no hay acero", asegura.

Jaramillo reconoce que la petición desmedida de los féretros lo tomó por sorpresa porque estaban llenos sus almacenes.