La detención de García Luna es un alivio: Florence Cassez

En entrevista exclusiva para la revista Proceso, la ciudadana francesa Florence Cassez —presa siete años acusada de secuestro— dijo sentir "alivio" al enterarse de la detención de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública (SSP) por autoridades de Estados Unidos.

"Sentí algo parecido a un inmenso alivio... Pensé: ¡Por fin! ¡Por fin cayó García Luna", explicó a la periodista Anne Marie Mergier, corresponsal de dicha revista. Además de todo, le parece una coincidencia que tanto ella como García Luna hayan sido detenidos un 9 de diciembre.

Hace 14 años, el 9 de diciembre de 2005, Cassez fue arrestada junto con su presunto cómplice, Israel Vallarta, quien era su pareja sentimental.

"No me alegra que lo hayan detenido (...) Sólo me parece justo", dijo.

Florence Cassez cuestionó las formas con las que fue detenida, pues resultó ser uno de los momentos más polémicos del sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa y, desde luego, de Genaro García Luna, su titular de Seguridad Pública.

"El 8 de diciembre de 2005, en la madrugada, los hombres de Genaro García Luna nos secuestran durante 24 horas. El 9 de diciembre de 2005 a las seis de la mañana nos exhiben ante las cámaras de Televisa y de TV Azteca en una escenografía ideada por Genaro García Luna: una liberación en vivo de víctimas de secuestro y la detención de dos temibles delincuentes, Israel Vallarta y yo", relató Cassez durante la entrevista.

"Catorce años más tarde, el pasado lunes 9, autoridades judiciales estadounidenses detienen a Genaro García Luna en Texas a solicitud del Fiscal Richard P. Donoghue, quien lo acusa de conspirar con organizaciones criminales para llevar cocaína a Estados Unidos y por mentir a los agentes de migración de ese país", señala Cassez", agregó.

CASSEZ "SECUESTRADORA"

En aquel 2005, Florence Cassez, junto con su entonces pareja, Israel Vallarta, fue acusada de pertenecer a una banda de secuestradores. De hecho, a Villarreal se le señaló como líder del supuesto grupo delictivo.

En la transmisión televisiva en directo de aquel 9 de diciembre se nota a la francesa un tanto sorprendida ante la detención. Desconcertada por no saber qué ocurría. Los medios de comunicación, líderes de opinión comenzaron a especular sobre un posible montaje, debido a la manera en que narraba las acciones el periodista de Televisa, Carlos Loret de Mola.

Desde ese momento, la cobertura fue tachada de montada por parte de autoridades federales en colaboración con la televisora. Años más tarde serviría en la defensa para poner en libertad a Florence.

El video de la detención llegó a ojos del entonces Presidente Nicolas Sarkozy, lo que provocó un fuerte conflicto diplomático entre México y Francia. Entonces, el primer mandatario francés anunció un boicot a todo destino turístico mexicano y canceló las celebraciones por "El Año de México en Francia", a llevarse a cabo en la "Ciudad Luz" a manera de represalia.

El caso fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que emitió un amparo el 23 de enero de 2013, ordenando la inmediata liberación de Cassez, argumentando violación de sus derechos humanos; sin embargo, no fue absuelta de su culpabilidad. Al ser puesta en libertad, salió de México y se asiló en su país.

Hoy en día, Florence Cassez no ve la captura del ex titular de la SSP federal como una revancha.

"No me alegra que lo hayan detenido y que corra el riesgo de pasar muchos años en la cárcel. Sólo me parece justo. Es justo que ahora tenga que rendir cuentas, es justo que sea juzgado y será justo que, de ser condenado —y lo va a ser— y cumpla su sentencia. Justo para mí y justo para sus miles de víctimas", señaló a Proceso.

Cassez inició en 2014 una demanda contra García Luna por medio de su abogado en México, José Patiño Hurtado, pero no sólo eso. También en contra del ex Presidente Felipe Calderón; Roberto Gil, su secretario particular; Daniel Cabeza de Vaca, entonces procurador General de la República. La empresa Televisa no se salvó de ser demandada.

La demanda no sólo llegó a tribunales mexicanos, sino que trascendió en instancias francesas, pese a que, en ese momento, ninguna fue aprobada. No obstante, Cassez piensa reavivar tales demandas, aunque aclaró que no sólo obedece a la detención del ex funcionario, sino por las declaraciones que realizó Arturo Saldívar, Ministro de la SCJN, quien afirmó que el Gobierno de Calderón presionó a la Suprema Corte en casos como el de Florence Cassez.

FUE UN VIL MONTALE: SÁNCHEZ CORDERO

En entrevista con el periódico La Razón, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló al operativo en el que fueron detenidos la francesa Florence Cassez y su entonces pareja Israel Vallarta, como un vil montaje.

"En mi opinión [Cassez y Vallarta] nunca fueron secuestradores, fue un vil montaje que se hizo en ese momento por la AFI (Agencia Federal de Investigaciones)", explicó la responsable de la política interna de México.

Luego de darse a conocer la entrevista a Sánchez Cordero, Cassez se comunicó con Anne Marie Mergier, y le comentó que todo se estaba "acelerando" a su favor.

"La detención de Genaro García Luna lo está acelerando todo... Ahora la doctora Olga Sánchez Cordero enfatiza que se impone investigar a García Luna por mi caso y por el de Vallarta, así como por otras denuncias. Esa declaración llevo años esperándola", indicó Florence Cassez.