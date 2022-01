La deuda pública actual es la más alta de la historia, denuncia PAN

Pese a prometer que no se contrataría más deuda, el gobierno de Morena ha hecho historia como el más mentiroso e irresponsable, pues ha endeudado a los mexicanos como nunca antes, afirmó el coordinador de la bancada panista en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, quien acusó que todo ese dinero se usa en los caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El legislador aseguró que de acuerdo a cifras del Banco Mundial, el gobierno de México ha contratado créditos por 3 mil 855 millones de dólares, es decir, mil 524 millones de dólares más que en la administración de Peña Nieto, elevando el nivel de la deuda de México en 2.7 billones de pesos de 2018 al 2021, hasta llegar a 13.9 billones de pesos.

"Es el nivel más alto de deuda del que se tenga registro", sentenció el senador por Veracruz.

Explicó que el saldo de la deuda federal equivale al 53.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 6.4 puntos por arriba del nivel que dejó Peña Nieto en 2018; con Vicente Fox, ejemplificó, la deuda federal como porcentaje del PIB bajó a 22 por ciento en 2006, logrando su nivel más bajo en casi 40 años.

"Más allá del incremento en la deuda, el problema es a dónde va ese dinero, si la inversión en infraestructura está en los niveles más bajos de la última década", sostuvo, al tiempo que reprochó que pese a la pandemia se ha reducido el gasto en salud, y la inversión física en 2021 en este sector registró su mayor caída desde el 2007.

"El problema es que el endeudamiento es para los caprichos presidenciales, obras inviables que no van a resolver los problemas de la gente o para tapar los hoyos financieros que ha dejado la pésima administración de Pemex y CFE", insistió.

Julen Rementería lamentó que en Veracruz el pésimo manejo de la deuda es similar, pues ha pasado de 41 mil 881 millones de pesos que había en 2018, a 48 mil 144 millones de pesos en octubre del 2021.

Cuestionó que ello no se ha traducido en beneficios para los ciudadanos y aunque el gobernador Cuitláhuac García habla de inversión histórica en obra pública, lo cierto es que, en los municipios, las carreteras y caminos estatales, las clínicas y hospitales se ve el rezago en inversión.

"Mis paisanos se quejan de la falta de resultados, de la ausencia de obra y servicios públicos. Prometieron ser diferentes, pero lo que vemos es que resultaron peores", puntualizó.