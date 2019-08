"La diamantina se barre"; continúa debate tras protesta de mujeres

A 24 horas de la protesta de mujeres en la Ciudad de México, evento en el que se realizaron manifestaciones en contra de las autoridades por su actuar en las acusaciones de violaciones por parte de policías capitalinos, usuarios en redes sociales continuaron este martes la discusión sobre el tema.

Si bien hay opiniones contra el vandalismo, la mayoría ha tendido a criticar la respuesta de las autoridades capitalinas ante el hecho. "¿Es temprano para decirles a los que utilizan el argumento 'hay otras formas de manifestarse' que están súper pend**os? Porque obviamente ya se trató de resolver pacífica y legalmente, e ignoraron, y por eso la indignación, por la impunidad ante algo tan atroz", publicó una usuaria de nombre @monalgz.

En tanto, la ilustradora Eréndira Derbez sostuvo, a través de redes sociales: "La diamantina se barre, las paredes se pintan, las cosas se reparan. La vida y la integridad de nuestros cuerpos no son cosas reparables. No te recuperas de una violación ni del miedo a saber que la policía viola", publicó, para luego utilizar en hashtag que se ha hecho popular respecto al tema: "#NoMeCuidanMeViolan".

Otra cibernauta, identificada con el usuario de @Marcela99574223, sostuvo: "Estamos hartas de que les duela más un vidrio roto, una pared pintada y un traje sucio, que el hecho de a diario nos avisen, nos agreden, nos violenten, cuando en realidad su trabajo es protegernos. #YoFui #YoVandalicéLaPGJ #NoMeCuidanMeViolan".

"Confirmen si la Guardia Nacional amaneció en todas las sucursales de Fantasías Miguel en la Ciudad de México para inspeccionar la venta de brillantina rosa", escribió un usuario identificado como @garza_onofre, haciendo alusión al momento en que una de las manifestantes arrojó este producto a la cabeza a Jesús Orta Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Sobre este hecho, autoridades capitalinas recientemente anunciaron que se identificaron a algunos "provocadores" que estuvieron presentes en la protesta de mujeres, ocurrida ayer lunes, 12 de agosto.

La jefa de Gobierno aseguró que no caerán en provocaciones y que "vi algunas imágenes de la manifestación, me percaté que había personas que estaban en la manifestación, pero que cada quien saque sus propias conclusiones", dijo.

El secretario de Seguridad Ciudadana señaló que pese a las agresiones ocurridas en su contra durante este hecho, no presentará cargos y que las causas serán atendidas a pesar de que las formas "no lo fueron".