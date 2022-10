La dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro: senador

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 20 (EL UNIVERSAL).- Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, increpó al titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, al señalar que la milicia tiene límites y debe respetarlos.

Lo anterior sucedió durante la comparecencia ante el pleno del Senado, en el marco de la Glosa del IV Informe de Gobierno, de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, llevada a cabo el miércoles 19 de octubre.

Al subir a tribuna, en su discurso de cinco minutos, el senador comenzó señalando al general Sandoval González que su argumento sobre la reforma militar no fue tendencioso, no tuvo intereses personales, ni buscaron apartar a la ciudadanía de las Fuerzas Armadas, luego de que el titular de Sedena señalara durante la ceremonia por el 175 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, que quienes integran las instituciones tienen el compromiso de trabajar por la unión nacional y discernir de los comentarios "tendenciosos" y de interés propio.

"Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en la mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su País", argumentó el titular de la Sedena.

Por lo anterior, Martínez Cázares se dirigió a Luis Crescencio Sandoval para expresar que quienes han hecho señalamientos a las tareas castrenses no merecen sus reproches.

"No se lo acepto, no soy su tropa, ni debemos pensar igual, respeto el uniforme que usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano, soy o intento ser leal a México y no soy servil a nadie; la dignidad no es un asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos, y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca de un autoritarismo militar", sentenció el senador.

Germán Martínez afirmó que ninguna persona es más que otra en un país como lo soñó Benito Juárez y recordó que a los tribunales militares, el expresidente oaxaqueño "les cesó de conocer de negocios civiles".

"Juárez tenía clara la frontera entre civilización y militarización, eso dije y lo sostengo, mi argumento entonces es tendenciosamente juarista" afirmó Germán Martínez.

Expresó que México no es de un solo hombre, por lo que la tarea de la Sedena en seguridad pública debe ser de carácter civil; "El Ejército es pueblo uniformado, sí, pero portar armas no los eleva por encima del pueblo, los compromete con el pueblo".

También expresó que el expresidente Lázaro Cárdenas emitió un reglamento de deberes militares, el cual plantea la prohibición a militares de intervenir en asuntos civiles.

"En el artículo 92 dice más que a ninguno de los miembros en servicio activo, a los generales les corresponde abstenerse en forma más absoluta e inmiscuirse en asuntos políticos del país directa o indirectamente, ¿qué tratos hizo en la Secretaría de la Defensa con Alejandro Moreno, el presunto delincuente según la fiscalía de Campeche? ¿Por qué se metió en asuntos políticos precisamente bajo el castillo de Chapultepec?"

Sentenció que la milicia tiene límites y Luis Crescencio Sandoval debe respetarlos "el fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si se viola nuestra constitución y los derechos humanos".

"Su equipo castigó a un teniente por no darle las botas correctas, ¿ya castigó a los responsables de custodiar todos los papales del ejército? Los guacamayos son militares descontentos [...] a los amigos, a firmar contratazos, a los enemigos, a tirar balazos, el descontento ya no se oculta", advirtió el senador del Grupo Plural.

Y para culminar, el senador mencionó que "los mexicanos que pensamos distinto a usted, también amamos a México, aunque solo seamos simples ciudadanos, luchamos en distinta trinchera, pero nos cobija la misma bandera, le respeto, señor Sandoval, pero el alto mando de general, solo lo merecerá frente a la historia".