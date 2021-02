La eficacia y lo que sabemos de la vacuna china Sinovac

Este lunes inicio en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, la aplicación de 200 mil dosis de la vacuna contra el Covid-19 fabricada por Sinovac Life Sciences Co., Ltd.

Fue el 10 de febrero pasado cuando se autorizó la vacuna Coronavac para uso de emergencia ante los niveles a los que ha llegado la pandemia del coronavirus en México.

De acuerdo con la información disponible en la página dedicada las vacunas contra el Covid-19 que están reguladas en México, esta cura tiene una plataforma de diseño del coronavirus SARS-CoV-2 inactivado y, al igual que la mayoría, consta de dos dosis.

En noviembre un estudio preliminar publicado en la revista científica The Lancet arrojó que esta fórmula era segura luego que era capaz de inducir una respuesta de anticuerpos en voluntarios sanos de entre 18 y 59 años.

De acuerdo con ese mismo informe, las respuestas de anticuerpos podrían ser inducidas en un plazo de 28 días desde la primera inmunización, administrando dos dosis de la vacuna con 14 días de diferencia.

"Nuestros hallazgos muestran que CoronaVac es capaz de inducir una rápida respuesta de anticuerpos en unas cuatro semanas de inmunización, administrando dos dosis de la vacuna con un intervalo de 14 días", afirmó en esa ocasión Fengcai Zhu, coautor del estudio, del Centro Provincial Jiangsu para Control y Prevención de Enfermedades, de Nanjing (China).

Con un 50.4 % de efectividad, la Coronavac es la principal vacuna utilizada hasta ahora en la campaña nacional de vacunación iniciada en Brasil, país de sudamérica que ha sido el más afectado por la pandemia.

Vacuna de Sinovac contra el Covid-19, eficaz contra variantes

Además de lo anterior, expertos han destacado que la vacuna desarrollada por el laboratorio chino Sinovac que es eficaz contra las variantes del Covid-19 que fueron descubiertas en Reino Unido y Sudáfrica.

Dimas Covas, presidente del Instituto Butantan, uno de los mayores centros de investigación de Latinoamérica y vinculado a la Gobernación de Sao Paulo, afirmó que ya fueron realizados en China pruebas para averiguar la eficacia de la fórmula de Sinovac frente a las variantes británica y sudafricana, cuyos resultados fueron optimistas.

Explicó además que, por tratarse de una vacuna que utiliza el virus inactivado, la Coronavac es la menos vulnerable frente a las nuevas variantes de la covid-19.

"Entre todas las vacunas que están siendo usadas en este momento, la vacuna de virus inactivado, como esta que Butantan hizo, es la que tiene la menor probabilidad de ser afectada por las variantes", resaltó.