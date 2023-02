La escolta armada que provocó una riña entre Morena y oposición

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles la presencia de soldados armados al interior de la Cámara de Diputados, fue la causante de una disputa entre diputados y senadores de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), contra legisladores de oposición.

Al inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de la LXV Legislatura, en punto de las 11:40 horas, el Presidente de la cámara baja, Santiago Creel, tocó la campana que marcó el inicio de la sesión del Congreso General.

Apenas hizo uso de la palabra, informó que se modificó el protocolo para rendir honores a la bandera, por lo que, en lugar del pleno, se haría en el frontispicio.

Lo anterior, generó la molestia de las y los diputados de Morena, PT y PVEM, quienes exigieron que el acto fuera dentro del pleno, e incluso, le gritaron a Creel "¡burro!" e "¡ignorante!".

Pese a ello, el legislador panista salió del salón de sesiones para rendir los honores, y a su regreso, explicó que así se determinó porque la escolta militar estaba armada.

"Hicimos los honores de la bandera afuera porque los integrantes de la escolta están armados, y no pueden entrar armados a este pleno, por eso convenimos que así fuera", declaró.

La argumentación no satisfizo a los guindas, quienes vociferaron "¡traidor!" a Santiago Creel, y hasta entonar a capela el himno nacional.

"Entiendo la circunstancia en que se convino, sin embargo, como Presidente no puedo permitir armas en este salón que es una soberanía, que es el Congreso de la Unión al cual me debo", insistió el panista.

Así, Santiago Creel declaró formalmente abierto el periodo.

"Se abre el segundo periodo ordinario de sesiones que va a concluir el 30 de abril de este año", indicó.

Posteriormente, la banda de guerra entonó, de manera formal, el himno nacional, al tiempo que el Presidente indicó que saldría nuevamente al frontispicio para despedir a la bandera.

Ante esa circunstancia, morenistas y aliados volvieron a gritar "¡apátrida!", al tiempo que los panistas reviraron "¡cállense chachalacas!", y respaldaron a Creel al grito de "¡Preeeesidente!", "¡Preeeesidente!".

De esa forma, en 37 minutos, oficialistas y opositores dieron muestras de lo que espera en las próximas sesiones.

Al respecto, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, calificó como "lamentable" la conducción del diputado Santiago Creel en la sesión de Congreso General.

"Habló de diálogo sin dialogar. Le ganó su protagonismo. Al final demostró falta de pericia, sensibilidad y de recursos parlamentarios", criticó, y hasta solicitó, como Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la emisión de un comunicado al respecto.

Santiago Creel, expuso después que las armas que portaba la escolta militar eran fusiles GTX 05 calibre 5.56, por lo que haberles permitido el acceso al pleno, hubiese sido una violación a la carta magna.

"Cuando me eligieron Presidente juré guardar y hacer guardar la constitución y las leyes que de ella emanen, ¿y qué dice la Ley del Congreso? Que está estrictamente prohibido la entrada de personal armado, no hay un solo argumento que valga violentar la ley, por más gritos que hubiera no podía ni debía conducirme de otra manera", sentenció.

La primera sesión ordinaria de las y los diputados federales, será este mismo jueves en punto de las 11:00 horas.