La espera de Aureoles afuera de Palacio Nacional desata ola de memes

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no recibió esta mañana al Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, las redes sociales no tardaron en compartir memes sobre la situación.

Aureoles estuvo parado afuera de Palacio Nacional y luego se sentó: le proporcionaron un banco de plástico. Allí le tomaron la foto, con sus calcetines multicolor y su fólder con "pruebas".

Con alusiones a películas clásicas del cine, como Forest Gump y Star Wars, o colocando carteles que suplieran las carpetas que abrazaba el aún Gobernador de Michoacán, así es como los internautas se burlaron del "plantón" que sufrió Aureoles por parte del Jefe del Ejecutivo.

Silvano esperó por cuatro horas que López Obrador lo recibiera en el recinto nacional, sin embargo, no tuvo éxito, por lo que a las 11:30 horas se retiró del lugar.

Luego de más de 4 horas esperando frente a Palacio Nacional, y sin señales positivas del presidente @lopezobrador_, me retiro, pero les aviso que no voy a parar porque entiendo la relevancia de la información que tengo en mis manos para la nación. pic.twitter.com/d1Vo6952Fy — Silvano Aureoles (@Silvano_A) June 29, 2021

El Gobernador Silvano Aureoles Conejo acudió esta mañana a Palacio Nacional para solicitar audiencia con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y entregarle "en sus manos" supuestas evidencias de que que Morena ganó las elecciones del 6 de junio en Michoacán con apoyo del narcotráfico.

"El Presidente me pidió pruebas sobre la vinculación de Morena con el crimen organizado y su intervención en la elección. Hoy le solicito audiencia para mostrarle toda la información que tengo personalmente ya que es un tema muy delicado y peligroso para la nación", escribió el Gobernador de Michoacán en su cuenta de Twitter con una imagen suya afuera de Palacio Nacional.

En la imagen publicada se observa al Gobernador cargando una carpeta con documentos que prueban la supuesta relación de Morena con el crimen organizado.

El Presidente López Obrador fue cuestionado en su conferencia mañanera de este día sobre si recibirá al Gobernador de Michoacán y respondió que no lo hará porque ese es un tema que le corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral o a la Fiscalía General de la República (FGR).

"No me corresponde recibirlo, es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para eso está el INE y está el Tribunal Electoral, y se trata de una acusación sobre un ilícito, pues hay que acudir a la Fiscalía", dijo el mandatario en su conferencia mañanera.

"Entiendo que viene aquí el Gobernador porque quiere aprovechar de que están ustedes y no es poca cosa la mañanera, todo lo que aquí ocurre es información y noticia, pero no es el lugar. Ayer recibí a tres gobernadores, al de Chihuahua, de Morelos y Jalisco, pero para tratar asuntos relacionados con programas para el desarrollo de esos estados. No puedo estar aquí recibiendo a personas para atender cuestiones electorales o acusaciones de tinte político-electoral, no me corresponde eso, hay que cuidar y respetar la investidura presidencial", agregó.

A las 11:30 horas, aproximadamente, Aureoles Conejo escribió que "luego de más de cuatro horas esperando frente a Palacio Nacional, y sin señales positivas del Presidente" se retiraba del lugar, sin embargo, advirtió que esto no significaría una derrota para que no busque "exponer a Morena".

"Me retiro, pero les aviso que no voy a parar porque entiendo la relevancia de la información que tengo en mis manos para la nación", escribió en Twitter.

LA ACUSACIÓN DE AUREOLES

Silvano Aureoles acusó a Morena de ser un "narcopartido" que ganó las elecciones con el apoyo del crimen organizado, por lo que pidió que se anulara la elección, pues el próximo Gobernador de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, "representará el regreso del crimen organizado".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, el pasado 23 de junio, el aún Gobernador de Michoacán señaló que no es coincidencia que algunas de las gubernaturas del corredor del Pacífico las haya ganado el partido Morena, donde aseguró hay gran presencia de organizaciones criminales.

El mandatario estatal, a quien le quedan tres meses de gestión, argumentó que de los 14 municipios donde operan grupos delictivos, Morena ganó 13 alcaldías, mismas donde Ramírez Bedolla obtuvo 71.6 por ciento de votos.

Finalmente, apuntó que el próximo Presidente de México, que se elegirá en 2024, "lo va a poner la delincuencia organizada" y que no tiene miedo de hacer dichas declaraciones.