La Feria de Chapultepec se asignará pronto a otra empresa

Pese a los amparos interpuestos por la empresa Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec para evitar que le quiten la concesión de la Feria de Chapultepec y que el gobierno capitalino pueda licitar otra, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que sus estrategias no serán fructíferas y que pronto se asignará a otra empresa.

"Estamos en una estrategia jurídica y la Feria de Chapultepec se va a abrir los más pronto posible. Esta estrategia que ha utilizado quien tenía la concesión de la Feria no va a ser fructífera, vamos a salir adelante, muy pronto se asignará la empresa que va a poder seguir trabajando y desarrollar una nueva actividad", dijo.

La semana pasada la titular de la Secretaría del Medio Ambiente informó que seis empresas nacionales e internacionales, entre ellas Six Flags México, se inscribieron en la convocatoria internacional para operar la nueva feria en Chapultepec cuyo registro concluyó el pasado 16 de diciembre de 2019.

"Se registraron seis empresas, ayer tuvimos una primera reunión con ellos para darles la información sobre las condiciones del predio y estamos elaborando junto con ellos un cronograma de trabajo para la presentación de los proyectos", comentó.

El resto de las empresas participantes son: Cabi Entretenimiento S.A.P.I de C.V.; Sofmar Fun S.A de C.V; Negrete Garza S.C.; Quantum Servicio S.A de C.V; Mota-Engil México S.A.P.I de C.V. Todavía no hay una propuesta final de cada una de estas empresas, pues lo que están haciendo es, analizar los resultados de la encuesta que hizo el gobierno capitalino, así como un análisis financiero para poder presentar un proyecto.