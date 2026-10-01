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La FGR no investiga a ´Andy´: C. Sheinbaum

Por El Universal

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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La FGR no investiga a ´Andy´: C. Sheinbaum
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, la Fiscalía General de la República (FGR) no investiga formalmente a Andrés Manuel López Beltrán, esto tras ser cuestionada sobre que el diario The New York Times reportó que dos agencias de seguridad de Estados Unidos revisan señalamientos sobre presuntos vínculos del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado y el contrabando de combustible.

      Durante su conferencia de este miércoles, la Mandataria cuestionó el contenido del reportaje del diario estadounidense y subrayó que la propia publicación establece que no existe, hasta el momento, una investigación formal contra López Beltrán.

      "Fíjate cómo viene la nota, porque vale la pena. Es la misma reportera que hizo el reportaje aquel del fentanilo que se cocinaba en una cocina mientras había salsa picante a un lado", expresó la presidenta.

      Dijo que, de acuerdo con la información publicada, lo que existiría sería una revisión de señalamientos por parte de algunas agencias estadounidenses, pero no una indagatoria formal.

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      "No está confirmado [por las autoridades de Estados Unidos], no hay investigación formal, pero [el diario señala] tal parece que a lo mejor me dijeron que hay unas agencias que están investigando. Imagínense, en The New York Times", cuestionó.

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