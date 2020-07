La FGR reconoce a UIF como víctima en caso Lozoya por daño al erario

En los casos contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está reconocida por la Fiscalía General de la República (FGR) como víctima de los delitos que se le imputan.

Fuentes allegadas al caso explicaron que en días pasados la FGR concedió a la UIF el reconocimiento de víctima en el caso Lozoya debido a que los delitos por los que se le investiga, y por los que se dio su extradición, ocasionaron un daño al patrimonio de la Nación.

De este modo, la UIF tiene carácter de representante del Estado mexicano que resintió el daño ocasionado por los delitos de Lozoya.

Por ello, las diligencias que realice la FGR en el caso contra el exfuncionario deberá notificarlas a la Unidad encabezada por Santiago Nieto.

De acuerdo con las órdenes de aprehensión emitidas por los jueces de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en las causas penales 211/2019, por la compra de Agronitrogenados y 261/2019, por el caso Odebrecht, la UIF presentó denuncias contra Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por ello solicitó a la FGR reconocerle el carácter de víctima u ofendida para estar en posibilidad de aportar pruebas, participar en diligencias y, en su caso, comparecer a las audiencias que se realicen.

Las fuentes consultadas indicaron que actualmente el equipo legal que estará a cargo del caso, puede tener acceso a las carpetas de investigación de ambos casos y ya las revisa.

EL UNIVERSAL informó que el senador Ricardo Monreal afirmó que Emilio Lozoya tiene calidad de testigo colaborador.

Pese a que la FGR no ha confirmado aún si es testigo colaborador o si se le ofreció un criterio de oportunidad para obtener beneficios a cambio de información, toda negociación con Lozoya y su defensa debe ser informada a la UIF.

De acuerdo con la legislación vigente y los criterios establecidos sobre sistema penal acusatorio, la figura de testigo colaborador o protegido y el criterio de oportunidad no son lo mismo.

Si la FGR pacta con Lozoya un criterio de oportunidad a cambio de información que pudiera llevar a vincular a otros ex funcionarios en casos de corrupción, esto tendría como consecuencia que la FGR desista de acusar al ex director de Pemex de todos o sólo algunos delitos por los que se le persigue que son: "lavado" de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Sólo el ministerio público federal puede determinar cuántos delitos serían "eliminados" contra Lozoya y esta decisión es discrecional.

Una vez pactado el criterio de oportunidad la FGR tiene que notificar a la UIF quien en su carácter de víctima u ofendida tendrá la posibilidad de impugnar.

Si la UIF no impugna, es posible que Lozoya ni siquiera comparezca ante un juez pero si lo hace, tendrá que ser un juez de control quien decida si procede o no.

En cambio, la figura de testigo colaborador o protegido únicamente tiene como efecto que la defensa obtenga beneficios en la pena que eventualmente se le imponga al imputado, en este caso, a Lozoya.

Fuentes federales afirmaron que esta figura es más usual en casos de delincuencia organizada, específicamente los vinculados con narcotráfico.

Esta no es la primera vez que dependencias federales obtienen reconocimiento de la FGR como víctima u ofendido en un procedimiento penal contra ex funcionarios federales y acuden a las audiencias judiciales.