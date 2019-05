La frase de AMLO, "me canso ganso", será programa de TV pública

El Canal 22 destinará 2 millones 3 mil 940 pesos para la realización de una serie llamada "Me Canso Ganso, una Revista Cultural, Apoteósica y Romántica", el nombre de la producción que hace referencia a una de las frases celebres del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el código del expediente 1903680 registrado en Compranet, el 1 de mayo el Canal 22, cuya concesionaria es Televisión Metropolitana, S.A. de C.V, otorgó el contrato a Syn Compañía, S.A. de C.V, una empresa que produce contenido para la televisora pública.

SyN Compañía se constituyó en 2001 en la Ciudad de México y ha realizado spots para la Lotería Nacional y la Secretaría de Economía. También tiene experiencia en la realización de series de televisión y musicalizaciones de conciertos, como el programa "Voces de Yucatán con Armando Manzanero".

La fecha de inicio del contrato es el 1 de mayo y su término es el próximo 27 de diciembre.

El convenio fue suscrito a través de la Dirección de Administración del Canal 22 y la responsable es la funcionaria Alma María Elena Ramírez León.

El contrato no detalla la temática de la serie ni el número de capítulos que tendrá.

"Me canso ganso" es una frase insigne del Presiente López Obrador. La primera vez que la utilizó fue el 1 de diciembre de 2018 durante su toma de protesta y a partir de esa fecha se ha popularizado entre sus seguidores y la ha replicado en sus conferencias mañaneras y en sus actos públicos.

En su particular estilo de comunicar, López Obrador suele utilizar distintas frases sobre todo en sus mítines. Una de ellas es el "me canso ganso", que se refiere a su carácter obstinado, persistente.

Estas frases van cambiando en el tiempo. Ahora, por ejemplo, cuando habla de la entrega de apoyos directos también utiliza la de "no, primo hermano", cuando habla de negarle recursos a organizaciones civiles como "Antorcha Mundial", una organización que no existe y que posiblemente se refiere a Antorcha Campesina, satélite del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y muchas veces acusada de allegarse recursos de gobiernos.

La frase "me canso ganso" no la repite mucho en las conferencias de prensa, pero sí en los mítines, cuando acude a comunidades a anunciar algún programa y tiene un eco fuerte en la población. Se le aplaude, al menos hasta ahora, muchísimo.

La frase viene de Germán Valdés "Tin Tan", de su película Niño Perdido de 1947. "Me canso ganso, dijo un zancudo cuando volar no pudo, una pata se le torció y la otra se le hizo nudo, luego le dio aftosa y hasta se quedó mudo. Ya mejor no le sigo porque luego yo sudo", dijo el cómico mexicano.

López Obrador la usó en su discurso de investidura en la Cámara de Diputados, el 1 de diciembre de 2018.