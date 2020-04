La fuerza del amor es el camino para descubrir a Cristo Vivo: Aguiar Retes

El Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, en su homilía del Domingo de Resurrección, señaló que este día se debe reconocer la presencia del Hijo de Dios como San Juan quien "vio y creyó" y expresó "el maestro amado está vivo, la fuerza del amor es el camino directo para descubrir a Cristo Vivo".

El cardenal indicó que en efecto la fuerza del amor es el camino para saber si Cristo está actuando en lo individual o en comunidad, por ello, debemos tratar de responder algunas preguntas.

La primera es saber si descubrimos la importancia de amar a Jesús Maestro a través de las Sagradas Escrituras, de la tradición de la Iglesia o de quienes me hayan transmitido la fe, indicó.

En segundo lugar, se debe indagar sobre qué tan dispuestos estamos de iniciar una relación con Dios guiados por la fe y no por evidencias contundentes. El Salmo 34 versículo 9 afirma, "has la prueba y verás qué bueno es el Señor", el arzobispo.

Carlos Aguiar, señaló que también debemos preguntarnos si nos emociona aventurarnos por el camino de Juan el discípulo amado.

"Entonces debo saber que primero debo experimentar, como Jesús, las pruebas de mi entorno existencial que sin duda serán tentaciones difíciles y para superarlas necesitaré vivir la fe, sea la familia, el grupo apostolado, la comunidad eclesial, en el círculo de amigos o en el ámbito laboral", puntualizó.

El prelado detalló que estas preguntas debemos hacerlas en el mundo actual y en los contextos socioculturales que lamentablemente privilegian el placer, la codicia y la ambición.

"las tendencias dominantes donde predominan la satisfacción egoísta y el desorden de las pasiones", señaló.

A esto se refiere San Pablo en la segunda lectura cuando afirma "celebremos pues la fiesta de la Pascua no con la antigua levadura que es de vicio y maldad sino con el pan sin levadura que es de sinceridad y verdad", detalló el arzobispo.

Para fortalecer el camino de la fe, se debe descubrir la presencia misteriosa, pero real de Jesús. Es indispensable asumir que el destino es atravesar la muerte para llegar a la vida y sustentar la fe en la resurrección de los muertos, dijo el cardenal.

El custodio de la imagen de la Virgen de Guadalupe pidió "promover la levadura del amor que nos ha ofrecido Dios Padre a través de su hijo Jesucristo y que ha dispuesto al Espíritu Santo para conducir a su criatura predilecta que es el ser humano, varón y mujer por el camino amor gratuito y generoso y se logre así el proyecto inicial de la creación es ser imagen y semejanza de Dios, Nuestro Padre creador".

Por ello, agregó Aguiar Retes "debemos luchar para reflejar en nuestra vida social el testimonio de amor al prójimo, especialmente en los más necesitados".

"Vivamos con alegría y esperanza la auténtica solidaridad cristiana que ayuda a quien lo necesita sin esperar nada a cambio", apuntó.

El cardenal pidió elevar nuestras oraciones, hoy que estamos viviendo una pandemia y necesitamos despertar a la solidaridad humana que requiere de la colaboración de todos para combatirla.