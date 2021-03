La fuga de película de un exalcalde

De ser uno de los grandes activos del PAN y presumir su cercanía con Ricardo Anaya, el expresidente municipal de Zimapán, Hidalgo, Erick Marte Rivera Villanueva pasó a convertirse en un prófugo de la justicia, en un escape digno de un guion de película, al fingir un desmayo en una audiencia y escapar a bordo de una ambulancia.

Tras concluir su mandato en la localidad en octubre pasado, el exalcalde buscaba la candidatura a diputado federal, cargo que ya había ocupado entre 2012 y 2015, pero en el camino se le atravesó una denuncia de la también panista Malinalli Gámez Cedillo, quien había sido su compañera en la administración municipal como regidora.

Gámez Cedillo lo acusó de violencia política en razón de género, por lo que el pasado 7 de febrero se le vinculó a proceso.

La historia inició en enero de 2020, en una sesión de cabildo donde el exedil dijo a la exregidora: "No es diálogo. A ver, no es. Nada más ubícate. Yo te entiendo tus limitaciones, yo soy muy comprensivo de eso, pero también tengo la paciencia de poder platicar cada tema".

Con una grabación y otras pruebas se dictó el juicio y se pidió la observación de las autoridades electorales para que, en caso de pretender participar como aspirante a un cargo de elección federal se adoptaran las determinaciones necesarias. Con ello, se vinieron abajo sus posibilidades de postularse y, en su lugar, decidió dar soporte y apoyar a Giovani González, quien ocupó el cargo de titular de Finanzas durante la administración pasada.

El 9 de marzo, el juzgado de control solicitó al señalado a acudir a una audiencia por el delito de discriminación, en donde se le dictó un resguardo provisorio por un periodo de seis días.

La fuga

En el juzgado, durante el debate entre el juez, el Ministerio Público y la defensa, se decretó el arresto precautorio del hidalguense por dos infracciones cometidas de manera dolosa.

Mientras se pronunciaba el dictamen, el mencionado alegó sentirse mal y sufrió un desmayo. Se solicitó el apoyo médico y al lugar arribó una ambulancia.

El vehículo, que supuestamente debía trasladar a Rivera Villanueva a un hospital local, se dirigió rumbo a la ciudad de Querétaro, tomando ventaja debajo de un semáforo e inició la huída; solamente un elemento de Protección Civil custodiaba la furgoneta y fue repelido por los guardaespaldas del escapista, quien también es hermano del actual regente municipal, Alan Rivera Villanueva, quien ostenta los colores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN).

El gobierno de Hidalgo solicitó la colaboración de las autoridades queretanas y guanajuatenses, ordenando un despliegue policiaco, el cual incluyó la dispersión de un convoy de helicópteros, con el fin de dar con la posición geográfica del desertor.

En cuanto al automóvil donde ocurrió el escape, éste cuenta con el número económico 001 y no posee placas de circulación.

Fue ubicado la noche del 9 de marzo sobre la carretera Silao-Irapuato, en Guanajuato, donde también se detuvo al director de Protección Civil de Zimapán, Rubén "N", de 49 años, así como a Arturo "N" y Adela "N", quienes se desempeñan como elementos auxiliares.

Hasta el momento, el Tribunal de Justicia y el alcalde de Zimapán se deslindaron del suceso, por lo que continúa la búsqueda del hombre de 51 años.