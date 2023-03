La función de Edmundo Jacobo en el INE

A-AA+

Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, fue recibido entre aplausos por integrantes y consejeros del Instituto tras su reincorporación a sus funciones, luego de ser restituido con la publicación de la Reforma Electoral.

A su entrada al salón del Consejo General, el secretario recibió también felicitaciones por regresar a su cargo.



¿Qué hace Edmundo Jacobo en el INE?

Edmundo Jacobo tiene el cargo de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) por casi 15 años continuos.

Tiene como tarea coordinar, supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de los programas y atribuciones del Instituto.

De igual manera, su función es liderar y coordinar la implementación de las políticas y estrategias del INE en materia de organización de elecciones, capacitación electoral, supervisión de partidos políticos, registro de votantes y administración de recursos.

También es responsable de la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales del INE para garantizar el cumplimiento eficiente de sus responsabilidades y objetivos institucionales.



"Le ganamos la primera al Plan B", afirma Jacobo

El funcionario señaló en entrevista con EL UNIVERSAL que esta es una primera batalla ganada contra la inconstitucionalidad del plan B, que se definirá en el Poder Judicial en las siguientes semanas.

"Creo que es un paso importante, de muchos que tendrán que darse, para hacer ver la inconstitucionalidad e ilegalidad del plan B", sostiene.

Recordó que el Consejo General del INE, por unanimidad, instruyó a la Secretaría Ejecutiva a que interponga todos los recursos legales al alcance para controvertir la reforma ante la Corte y el Tribunal Electoral.

"Yo esperaría que el Tribunal también nos dé la razón en términos de la inconstitucionalidad del plan B y por lo que hace a mi caso en la suspensión".



"Me da orgullo perder así": AMLO critica reincorporación de Edmundo Jacobo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que ayer en el INE hubo una "fiesta" con todo y aplausos por la reincorporación del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, tras su destitución con la publicación del llamado Plan B en materia electoral.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal aseguró que ante la restitución del funcionario se ha presentado como 'la primera derrota del Plan B', pero es algo que, afirmó, "me llena de orgullo el perder así".

Acusó a Edmundo Jacobo de tolerar fraudes y que está en el INE porque pertenece a la camarilla que ha manejado a ese organismo autónomo durante mucho tiempo.

"Ayer una fiesta del INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE, ya ven que 'el INE no se toca'. Entonces le dan un amparo los del Poder Judicial que son los mismos, pero además todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiendo y los medios de información todos celebrando porque se había reivindicado la democracia, una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado al INE durante mucho tiempo y aplaudiéndoles".

"Pero dándolo como un triunfo, o sea, 'la primera derrota del Plan B', pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta porque no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás; poder sin estar pensando en beneficio del pueblo es parafernalia, es fantochería, es corrupción", dijo.