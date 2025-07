La gente tiene derecho a visitar uno u otro país: Sheinbaum

Tras difundirse este fin de semana fotografías de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, vacacionando en Tokio, Japón, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el poder se tiene que ejercer con humildad, que todos los servidores públicos deben comportarse adecuadamente, por lo que advirtió que cada quien será "reconocido por su historia, por su comportamiento".

La jefa del Ejecutivo federal advirtió que mucho del pensamiento del movimiento de la llamada Cuarta Transformación tiene que ver con el pensamiento de Benito Juárez, en el que no puede haber Gobierno rico, con pueblo pobre.

"El fin de semana se dieron a conocer imágenes de Andrés López Beltrán, secretario de Organización de Morena, que vacaciona en Tokio, Japón, ¿esto es congruente con el movimiento de la Cuarta Trasformación?", se le preguntó.

"Como lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo: el poder se ejerce con humildad, con humildad. Esa es mi posición y siempre va a ser siempre. La gente tiene derecho a visitar uno u otro país, nosotros tenemos una responsabilidad pública y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos y los principios que representamos.

"Nosotros, mucho de nuestro pensamiento tiene que ver con el pensamiento juarista, que es que no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre. Todos tenemos que en el momento que estamos desempeñando un cargo público comportarnos adecuadamente. Siempre el poder debe ejercerse con humildad, siempre. Esa es mi posición y siempre va a ser y a cada quien, pues tiene que ser reconocido por su historia, por su comportamiento siempre", respondió.

Este sábado, el periodista y columnista de EL UNIVERSAL, Claudio Ochoa, reveló fotografías de Andrés "Andy" Manuel López Beltrán comiendo en el hotel Okura de Tokio, Japón.

De acuerdo con Ochoa, el lugar es reconocido como un "hotel de lujo", allí desayunó con diputado Daniel Asaf, "exmano derecha de AMLO".

Salí unos días con mis propios recursos: Mario Delgado

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), admitió que viajó a Portugal, después de que el columnista de EL UNIVERSAL, Claudio Ochoa, diera a conocer imágenes del funcionario en el lujoso restaurante del hotel Pousada de Lisboa.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 28 de julio en Palacio Nacional, Delgado dijo que el viaje lo hizo con sus propios recursos y sin descuidar sus responsabilidades.

"Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades", se limitó a responder el secretario de Educación.

Al mencionar que los integrantes de la autollamada cuarta transformación deben vivir en la "justa medianía", la presidenta Sheinbaum dijo el domingo que el recurso público es "bendito" y no deben de ir a los bolsillos de los gobernantes.

Lo anterior, ante los viajes que han realizado morenistas como el del titular de la SEP en Lisboa, Portugal, o el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, en Madrid, España.