La GN pone a disposición de la Fiscalía de Chihuahua a 17 elementos por hechos en 'La Boquilla'

La Guardia Nacional (GN) puso a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua a 17 elementos para esclarecer el presunto ataque a una pareja de productores que participó en las protestas que derivaron en la toma de la presa La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos.

Fuentes de la corporación afirmaron que el personal está dispuesto a declarar sobre los hechos ocurridos la tarde del martes, cuando el Ministerio Público que lleva la investigación, lo requiera. "Se mantiene una estrecha cooperación con las autoridades ministeriales del estado y federal para el esclarecimiento de los hechos, eso incluye que el personal acuda a declarar cuando se le requiera", informó la GN.

Personal de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional arribó este miércoles a Chihuahua para sumarse a las investigaciones y colaborar con las autoridades ministeriales, reportó la corporación al mando del general retirado, Luis Rodríguez Bucio. La Guardia Nacional afirmó este miércoles que su personal fue agredido en la presa La Boquilla y, posteriormente, en el municipio de Delicias, detuvieron a tres personas que portaban granadas de gas lacrimógeno y un cargador para arma de fuego. "Al trasladarlos para su puesta a disposición en la ciudad de Delicias, Chihuahua, nuestros elementos fueron interceptados por civiles armados en varios vehículos, quienes los agredieron con armas de fuego", aseguró. Indicó que los elementos repelieron la agresión.

Refrendó su compromiso "de esclarecer estos lamentables hechos y coadyuvar con las investigaciones de las autoridades competentes para deslindar responsabilidades. Ratificamos que nuestro actuar siempre será en el marco de la ley e irrestricto respeto a los derechos humanos".

La noche del martes fue tiroteada una pareja de agricultores que regresaba de la protesta que logró el retiro de elementos de la Guardia Nacional que custodiaban las válvulas del embalse La Boquilla. Ambas personas se dirigían a su casa cuando fueron acribilladas en las inmediaciones de una gasolinería. De acuerdo con testimonios, agentes de la Guardia Nacional abrieron fuego contra el vehículo. La mujer murió en el lugar y el hombre se reporta grave.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, exigió que la Fiscalía General de la República investigue los hechos. "Fueron agredidos, según diversos testimonios y señalamientos, por elementos de la Guardia Nacional. Condenamos enérgicamente los hechos", expuso, y aseguró que este hecho no quedaría impune. El fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, informó que ya se giraron oficios a fin de que se rinda un informe sobre las unidades que estuvieron en el lugar y que se pongan a disposición las armas, con el fin de hacer pruebas balísticas.

El director de Seguridad Pública Municipal de Delicias, Víctor Manuel Orona, explicó que el homicidio fue reportado al 911 y que, al llegar al sitio, encontraron a una mujer sin vida y a un hombre gravemente lesionado.

El gobernador Javier Corral deploró las declaraciones del Presidente de la República durante la conferencia mañanera, con relación al tema del agua de las presas de Chihuahua. Incluso señaló que quien ha hecho manejo político-electoral de este tema ha sido el propio Andrés Manuel López Obrador. Piden ayuda para agricultor baleado en protesta de presa La Boquilla en Chihuahua "Lo que debo de lamentar es que quien más ha contribuido hoy a hacer de este conflicto un manejo político-electoral es el propio Presidente de la República, que ha ido incluso a hacer señalamientos muy delicados sobre la participación de algunos exgobernadores", dijo.

El mandatario de Chihuahua lamentó el ataque que sufrió la pareja de agricultores y reafirmó que la Fiscalía General del Estado está haciendo una investigación minuciosa de los hechos para garantizar que se haga justicia. Javier Corral precisó que, desde el pasado 27 de agosto, envió un documento firmado por los productores en los que se asume el compromiso entregar hasta 100 millones de metros cúbicos; no obstante, hasta la fecha, no ha tenido respuesta por parte de los funcionarios federales.

Organizaciones campesinas condenan ataque a agricultores

La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) y el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), condenaron el asesinato, presuntamente a manos de elementos de la Guardia Nacional, de una productora agrícola, así como las lesiones de su esposo, el martes en Chihuahua, y demandaron al gobierno federal abra un espacio de diálogo con los productores de la región para encontrar una salida pacífica a este problema.

En conferencia, sus líderes Álvaro López Ríos, Secretario General de la UNTA; Marco Antonio Ortiz Salas de CODUC y Francisco Chew Plascencia de MST, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una explicación sobre el uso de la fuerza letal de la Guardia Nacional en contra de Yesy Silva y Jaime Torres, esposos y productores de nuez de la región, cuando la pareja regresaba a su domicilio en Lázaro Cárdenas trayecto durante el cual, a bordo de su vehículo, los atacaron en las inmediaciones de una gasolinera. Los líderes campesinos advirtieron que con este incidente se corre el riesgo que haya más actos de violencia y "estemos frente a una decisión de que haya un Estado represivo y militarizado".

"Vemos con simpatía la lucha de los productores de Chihuahua entorno a su derecho al consumo de agua antes de que ésta se otorgue a los productores de la Unión Americana; sin embargo, no han sido escuchados pero si reprimidos, por lo que condenando el vil y artero asesinato cometido por la Guardia Nacional", afirmó Álvaro López Ríos. Ratificó la urgencia de que se indague a la Guardia Nacional por este crimen de líderes sociales y se castigue a los responsables así como que el Gobierno inicie una mesa de diálogo para escuchar a los productores Chihuahuenses.

Señalaron que hay testigos que aseguran que las patrullas GN332343 y GN332340 dispararon en contra de la pareja y recriminaron a López Obrador que asegure que todos los elementos de la Guardia Nacional están capacitados en el uso de la fuerza de manera apropiada, sin excesos y con respeto a los derechos humanos. Señaló que los ejidatarios de Chihuahua acudieron a defender su derecho al uso de agua, afirmó Álvaro López Ríos, quien reprochó a Andrés Manuel López Obrador el que defienda a Estados Unidos y no a los mexicanos que reclaman el suministro del vital líquido. "Los ejidatarios participaron en las protestas contra el Gobierno Federal por la extracción de agua de La Boquilla para pagar a Estados Unidos los compromisos asumidos en 1944 en un tratado internacional", afirmó.