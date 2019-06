La Guardia Nacional operará en la frontera sur a partir del 18 de junio

"Sobre el despliegue de la Guardia Nacional, estará concluido para el martes de la semana que entra (18 junio) porque se han tenido que hacer muchos esfuerzos para acelerar el paso", señaló el canciller desde Palacio Nacional.



En la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, Ebrard confirmó así la fecha exacta en la que 6 mil efectivos de la Guardia Nacional patrullarán el sur del país y ayudarán a las autoridades migratorias.



La Guardia Nacional -un nuevo cuerpo de seguridad impulsado por el Ejecutivo que se conforma de policías federales, militares y marinos- entrará oficialmente en funciones el 30 de junio.



No obstante, el choque diplomático con Estados Unidos y la amenaza de imponer aranceles a todos los productos mexicanos ha acelerado su presencia en el sur del país.



Esta martes, el Gobierno de México anunció la creación de una mesa especial para dar atención al fenómeno migratorio, conformado por funcionarios de alto nivel de distintos ministerios.



Este viernes, Ebrard celebró que ya se había constituido por completo esta comisión especial.



Detalló además que, en materia de atención migratoria, el Instituto Nacional de Migración (Inami) contrató a 825 nuevos elementos que entrarán ya en funciones este fin de semana.



"No tenía el personal suficiente, y este ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido", subrayó.



Además, se han destinado unos 200 trabajadores de la Secretaría de Bienestar a atender el fenómeno en Chiapas.



También se mantendrá este viernes una reunión con Estados Unidos para hablar de los puertos de entrada y del número de migrantes que solicitan asilo en el vecino del norte.



Apuntó que ya se estableció la mesa de desarrollo con los países centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, y celebró que este programa ya iniciará "la semana que entra".



El desarrollo "ha sido el planteamiento mexicano desde el primer día, y vamos a demostrar que sí se puede. A largo y a corto plazo", apuntó.



Finalmente, confirmó que el martes el Gobierno mexicano se reunirá con varias agencias de las Naciones Unidas, entre estas Acnur y Unicef.



"Pedimos que participen las Naciones Unidas. No es un tema de México, ni del Salvador, Guatemala u Honduras. Es uno de los flujos migratorios más grandes del mundo", remarcó el canciller.



Además, dijo que "extrañó muchas voces" -en el plano internacional- cuando hubo "las presiones más álgidas por las tarifas" por parte de Estados Unidos a inicios de junio.