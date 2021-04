La historia de "Don Goyo", el abuelito mexicano de 94 años que trabajaba 12 horas diarias para comer

"Don Goyo" es un hombre de 94 años que todos los días trabajaba hasta 12 horas en los cañaverales de Veracruz para ganar dinero y comprar alimentos.

Mediante una publicación que se compartió el pasado mes de marzo en redes sociales, se viralizó su historia. Su nombre completo es Gregorio Medina Cervantes, originario de Santiago Atzala Chautla, Puebla.

La usuaria de Facebook Karla Patricia Obil Mayoral dio a conocer que el hombre de la tercera edad vive solo en un domicilio ubicado en la colonia José López Portillo, pues sus hijos se encuentran lejos y desde hace años no lo visitan.

"Su nombre es Gregorio, tiene 94 años y vive en la colonia José López Portillo, vive solo y por eso tiene que trabajar aunque sus piernas y su columna no están del todo bien", expuso la joven.

Don Gregorio trabajaba largas jornadas para conseguir un sustento. Foto: Karla Patricia Obil Mayoral, Facebook

Con problemas en las piernas y en la columna, para caminar tenía que apoyarse en un palo, sin embargo, eso no le impedía trabajar largas jornadas como cortador de caña en el municipio Ángel R. Cabada, en Veracruz.

Su casa estaba hecha de lámina, su cama era una vieja hamaca y un desgastado colchón, sin pisos ni luz eléctrica, por lo que la usuaria pidió ayuda en redes sociales para el adulto mayor y la publicación no tardó en hacerse viral, y comenzó a recibir apoyo.

Cuando llegaron al domicilio de "Don Goyo", los voluntarios le pidieron permiso para sacar las cosas que tenía y así limpiar y Obil Mayoral expresó que realizarían trabajos de pintura e instalarían un baño con el dinero recaudado, hecho que fue confirmado en las publicaciones posteriores que mostraban los avances.

La casa del "Abuelito de Cabada" dio un gran cambio gracias a las donaciones y personas que lo apoyaron, pues además de instalarle puertas y ventanas, también se colocó una estructura de acero para que se pueda sacar agua del pozo de una forma segura.

Antes y después de la casa de "Don Goyo". Foto: Karla Patricia Obil Mayoral, Facebook

En otro video, don Gregorio se mostró agradecido y conmovido por la ayuda y el apoyo que había recibido.

"Muchos saludos a los de Miami. Agradezco que me mandan dinero pa´ mi ayuda. Gracias, hijo. Dios los cuide y los proteja", destacó el señor entre algunas lágrimas.

La historia del abuelito fue contada en redes sociales. Foto: Karla Patricia Obil Mayoral, Facebook

A esto se le agrega que al hombre de la tercera edad se le realizaron algunas revisiones para valorar su postura y el estado musculoesquelético y fisiológico, además debía tomar rehabilitación. Posteriormente la fisioterapeuta Scarlet Onorio Guerra reveló que "tiene curvatura en la columna (escoliosis en C) muy marcada y desgaste en ambas rodillas".

En un último video, el "Abuelito de Cabada" mandó un especial mensaje a la juventud, aconsejándolos para que actúen de forma correcta evitando hechos que los lleven a tener problemas.

"Pórtense bien, que bien les irá. Se portan mal, mal les irá. Tengo mis años y no sé que son las prisiones, ni que me atrape la policía, ni nada. Con todos me llevo bien... No anden de mala pata. He andado por donde quiera, subiendo y bajando. Les pido de corazón que cambien su vida", puntualizó.

La serie de publicaciones de la historia de "Don Goyo" fue por aplaudida por muchos internautas, quienes destacaron las mejorías del señor de la tercera edad y la actitud de Karla Patricia Obil Mayoral, quien actualmente compartió las difíciles condiciones de vida que enfrenta una pareja de abuelitos.