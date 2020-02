La historia de Jacob, el "Hachiko" de Sonora que espera a su dueño

Jacob, un perro de la colonia Olivares en Hermosillo, Sonora, camina todas las noches hasta la cantina donde trabajaba su amo Ricardo como guardia de seguridad, para volver juntos a casa. Sin embargo, su mejor amigo murió hace un año y medio mientras intentaba evitar una riña callejera.

La historia de Jacob se viralizó en Facebook gracias a la rescatista independiente Heydi Rivera. Ella lo comparó con Hachiko, el perro japonés de raza Akita que en los años 20 esperaba a su amo todos los días en Tokio, incluso después de que él muriera, y que saltó a la fama mundial por la película de 2009 "Siempre a tu lado".

En entrevista para EL UNIVERSAL, Heydi explicó que Jacob, al ver que su dueño no sale, regresa al cruce de Ignacio Hernández y Olivares, frente a la veterinaria Mundo K-nino, donde ambos vivían en una habitación que está demolida.

El perro fue adoptado hace un mes, pero escapó y caminó de regreso durante un día y medio a las calles que él considera su hogar. Cuando lo vieron de nuevo, tenía las patas lastimadas, señal de que un automóvil pudo golpearlo en el trayecto.

Después de este evento, los vecinos de la Olivares ya no lo han ofrecido en adopción. En cambio, lo alimentan con fruta y pollo. "Ya se le colocó su casita y tiene un suéter estilo jerguita; muy a la moda está Jacob", dijo la rescatista. "Amor, cuidados veterinarios y alimento no le faltarán".

Se estima que el can tiene una edad de 8 a 10 años, aunque aparenta más porque le faltan algunos dientes. Está concluyendo un tratamiento contra la Ehrlichia canis, una bacteria que se transmite a través de la picadura de las garrapatas y que si no se atiende puede ser mortal.

Heydi Rivera rehabilita perros callejeros desde hace 17 años. Los deja listos para adopción, castrados y con todas sus vacunas. Algunos requieren cuidados especiales o medicinas de por vida.

La mujer explicó que la vida promedio de un perro es de 16 a 18 años y llamó a los dueños a esterilizar a sus mascotas para evitar la sobrepoblación de perros y gatos.

Pidió a quienes no les gustan los animales que no los dañen, ya que ellos sienten y sufren. "Quien mira a los ojos de un animal en apuros podrá ver todo lo que él dice sin necesidad de hablar".

"Bienestar animal somos todos, y lo mismo que hago yo lo puede hacer cualquier persona. Ayudar uno a la vez, eso hace la diferencia", agregó.