La historia de Katia, la mesera de Veracruz que estuvo en marcha sin dejar de trabajar

En las redes sociales circula una fotografía de una mesera con un mensaje de apoyo a las movilizaciones que se realizaron en el Día Internacional de la Mujer, ayer domingo 8 de marzo. En dicha imagen se le ve en su puesto de trabajo sosteniendo un cartel con la frase: "Estoy con ustedes", como señal de apoyo a las manifestaciones.

Su cara es de esperanza, de sororidad. Detrás del vidrio veía pasar la marcha en Xalapa, a la que no podía sumarse.

La instantánea desató múltiples comentarios en solidaridad y admiración por la chica que no pudo marchar, pero que estaba muy presente en la marcha.

El restaurante donde labora Katia subió en Facebook la misma fotografía, junto a un mensaje que dice: "Estimada Katia: Todas y todos en la empresa estamos súper orgullosos de ti. Muchas gracias".

EL UNIVERSAL contactó a este lugar para poder conocer su opinión sobre este mensaje de solidaridad de su empleada con el movimiento social. Ella se llama Katia.

El restaurante, "Asadero Cien", nos contó que Katia "solo puede trabajar con nosotros en los fines de semana, porque estudia en la Universidad Veracruzana".

Katia también público un mensaje en su perfil personal de Facebook, uniéndose a la causa:

"La lucha se hace a diario, muchas trabajamos hoy, pero sin embargo las llevábamos presentes a todas aquellas que fueron a la marcha a defender los derechos, por las que no están y por las que están. Para hacer entender al pueblo que necesitamos que se nos escuche y nos ayuden".

También la diputada, Cecilia Soto posteo en su perfil de Twitter la fotografía acompañándola con la frase: "Ya vieron esta maravilla".

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, diversos estados del país se llevaron a cabo distintas movilizaciones en contra de la violencia de género que se vive actualmente. Mientras que para el 9 de marzo se lanzó la convocatoria para realizar un paro nacional conocido como "Un Día Sin Nosotras".

El personal del restaurante dijo que hoy Katia está en paro.