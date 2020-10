La historia que todo Ciudad Juárez conoce

A Marisela Escobedo la mataron tres veces. La primera vez fue en el año 2008 cuando encontró los restos de su hija; la segunda en 2009 al ver cómo las autoridades liberaban al asesino confeso y en 2010, al ser muerta de un balazo frente al palacio de gobierno de Chihuahua.

La activista estuvo los dos últimos años de su vida viendo cómo las autoridades le cerraban las puertas, marchando, ofreciendo entrevistas y repitiendo una y otra vez lo que le había pasado.

"A partir del feminicidio de Rubí (su hija) hay omisiones de parte de la justicia desde el día uno, al no no ver los casos con perspectiva de género va creciendo la ola con corrupción, fiscalías debilitadas, colusión, en donde mientras se avanza, más podrido se va encontrando todo", dice la productora Laura Woldenberg.

Ella, junto con el realizador Carlos Pérez Osorio, comenzaron hace dos años la manufactura de un documental sobre el caso de Escobedo, apoyados en los hijos de ella y decenas de horas de entrevistas, lecturas de expedientes y audiencias de la activista.

"Las tres muertes de Marisela Escobedo", documental que estrena este miércoles 14 de octubre en Netflix, une puntos como la relación del asesino con un grupo del narco, al que se metió tras los hechos y las veces en que por ella misma se ubicó el paradero de éste, algo que las autoridades no podían.

"Esta historia la escuchaba de gente cercana, de quienes fueron representantes legales de Maricela de la que decían: ella hizo esto, ella hizo lo otro aquí y entendí lo extraordinario que había sido", recuerda Pérez Osorio.

Por su cuenta se acercó a la familia en 2016, teniendo acceso a videos de Marisela Escobedo, con los que se van narrando los hechos.

"Es una historia desoladora, triste, pero lo que queríamos era una de amor, de amor de una madre a su hija, inspiradora, que esperamos también inspire a mucha gente, genera empatía con las familias que piden justicias por sus hijas, por la gente que ha perdido a sus familiares", agrega el realizador.

Woldenberg considera que había tantas aristas a tocar, que fácilmente pudo ser una serie documental.

"Si bien la historia de ella está en boca de todos en Ciudad Juárez y quienes seguimos cerca estos casos, nunca se habían conectados lo puntos y este documental dimensiona cómo se va desarrollando una tragedia tras otra", señala.

En el lugar donde fue asesinada Marisela existe una placa conmemorativa.

Era el 16 de diciembre y, relatan, acababa de decir que seguramente la Navidad la pasaría en el jardín que está frente al edificio gubernamental.