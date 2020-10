La Iglesia ya pidió perdón por Conquista, dice Obispo de Chiapas a López Obrador

La Iglesia ya pidió perdón a los pueblos originarios de México y de América por las atrocidades de La Conquista y La Colonización, aseguró el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel.

El líder católico dijo que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, "en un gesto populista y desconociendo la historia reciente, ha pedido que el gobierno español y el papa Francisco pidan perdón por los abusos, crímenes y atropellos contra los pueblos originarios".

La petición, explicó, se enmarca que en 2021 se cumplirán 500 años de la conquista de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. España ya le contestó, "y nuestra Iglesia en varias ocasiones, sobre todo en torno al año 1992, lo ha hecho", precisó.

En el documento "La Iglesia ya pidió perdón", el obispo emérito expresó que no se debe hablar sin tener datos concretos. "No es más sabio, justo y prudente quien mucho habla y ataca, pues el control de la lengua es el principio de la sabiduría", sostuvo.

Advirtió que no considerar la historia, pasada y reciente, puede conducir a juicios no siempre acertados. Enseguida, el religioso destacó algunas fechas y ocasiones en que la Iglesia ha pedido perdón a los pueblos originarios de México y Latinoamérica.

En el V Centenario de la llegada de Europa, en un encuentro en Santo Domingo, República Dominicana, el papa Juan Pablo ll pidió perdón a nativos y afroamericanos.

Cómo pastor de la iglesia católica, "os pido que perdonéis a quienes os han ofendido, que perdonéis a todos aquellos que durante estos quinientos años han sido causa de dolor y sufrimiento para vuestros antepasados y para vosotros", les dijo el Papa, recordó Felipe Arizmendi.

Después del perdón, los obispos latinoamericanos, reunidos en Santo Domingo en aquel 1992, asumieron compromisos concretos para desarrollar "una evangelización inculturada".

Después en Bolivia el papa Francisco expresó que se "han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Lo han reconocido mis antecesores", refirió Arizmendi Esquivel.

En San Cristóbal de Las Casas, durante su visita a Chiapas en febrero de 2016, Francisco dijo que "muchas veces, de modo sistemático y estructural, vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas y sus tradiciones".

El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas dijo que es necesario pedir perdón también "por nuestros pecados presentes, que son los que dependen de nosotros". Y en vez de seguir atropellando y discriminando a los pueblos originarios, "démosles el lugar que Dios mismo les ha dado".