La iniciativa de Téllez para que narcos sean considerados terroristas

Este miércoles, la senadora Lilly Téllez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para proponer que los cárteles de la droga que hagan uso de la violencia y causen alarma, temor o terror, se les considere que cometen terrorismo.

La legisladora de Acción Nacional mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe abrazar a la Constitución de México y no al crimen, además que el titular del Ejecutivo no se excuse en la soberanía y la libertad porque "ambas son discurso vacío mientras él esté postrado ante la delincuencia".

"Los consejos, los sermones, los buenos deseos y el café diario con gabinete de seguridad han resultado inútiles contra la violencia", expresó la senadora sonorense en redes sociales.

La senadora Téllez indicó que se busca que haya sanciones ejemplares para quienes transgredan el Estado Constitucional de Derecho y el orden jurídico, así como la integridad física y emocional de los mexicanos.

Según la exposición de motivos, Téllez refirió que es innegable la crisis de seguridad y violencia que prevalece en el país desde hace varios años y "de hecho, lejos de pensar que se estén resolviendo los problemas en esos rubros, es lo contrario y se agudizan cada día, cobrando más víctimas civiles, policiacas y de integrantes de las Fuerzas Armadas de México".

Ante esa situación, expuso la senadora, "pareciera que los mexicanos estamos obligados a aceptar la inseguridad y la violencia como parte de la vida cotidiana, lo cual de ninguna manera es aceptable".

Puntualizó que en lo que va de la administración de López Obrador se han registrado 24 masacres.

"El Estado debe de asumir su obligación y su responsabilidad constitucional, legal y convencional de garantizar el derecho humano a la seguridad de todos los habitantes del territorio nacional. Inclusive, es uno de los fines del pacto social en que vivimos", indicó.

En el caso de los cárteles de la droga, Téllez dijo que para desarrollar sus fines ilegales e ilícitos, han ido incrementando la violencia y, con sus actos, causan alarma, temor o terror en la población de una forma exponencial, poniendo su integridad y su vida en peligro.

"Lamentablemente, el número de víctimas tanto en lo individual como en forma colectiva sigue creciendo. Me niego a creer que debamos de normalizar las masacres, matanzas, asesinatos masivos u homicidios múltiples, incluyendo a niños. Hasta pareciera que tenemos que disculparnos con los cárteles de la droga por meternos en su camino y uno asumir la culpa por ir pasando por determinado lugar o por tener un negocio lícito", señaló la senadora panista.

Agregó que sí se detiene a narcotraficantes, suelen ser de bajo nivel dentro de la organización delictiva y que mientras haya impunidad, no habrá justicia.

"Lo que está ocurriendo en México, de ninguna manera se trata de casos aislados como muchas personas pretenden hacerlo creer", agregó.

¿Qué propone Lilly Téllez?

Lilly Téllez propone que se actualicen los delitos de terrorismo y de terrorismo internacional previstos en los artículos 139 y 148 Bis del Código Penal Federal con el fin de incorporar en esos tipos penales cuando se cometan cualquiera de los delitos previstos en el capítulo I De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos del Título Séptimo Delitos Contra la Salud del Código Penal Federal (CPF) en materia de narcóticos.

Señala que los cárteles de la droga emplean medios violentos con la intención de atentar contra bienes o servicios, públicos o privados y especialmente, contra la integridad física, psicológica o la vida de las personas con el propósito de seguir con la producción, tenencia y tráfico de narcóticos, entre otras acciones, que son las que contempla el citado capítulo I del Título Séptimo, que comprenden los artículos del 193 al 199, del CPF.

Para el Artículo 139, Lilly Téllez propone: "A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o para cometer cualquiera de los delitos previstos en el capítulo I del Título Séptimo del Código Penal Federal o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación".

Para el Artículo 148 Bis, la legisladora propone: "A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice en territorio mexicano, actos en contra de bienes, personas o servicios, de un Estado extranjero, o de cualquier organismo u organización internacionales, o para cometer cualquiera de los delitos previstos en el capítulo I del Título Séptimo del Código Penal Federal, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para presionar a la autoridad de ese Estado extranjero, u obligar a éste o a un organismo u organización internacionales para que tomen una determinación".

"Estoy consciente de que el hecho de proponer que quienes cometan delitos en materia de narcóticos también se les considere como responsables del delito de terrorismo o de terrorismo internacional, según sea el caso, con ello, no se disuadirá en automático el uso de la violencia por parte de los integrantes de los cárteles de la droga, ni de sus actividades delictivas, pero al menos existirá un nuevo delito por el que se les deberá de juzgar con independencia de otras acciones u omisiones que sancionan las leyes penales.

"En todo momento el Estado debe de erradicar la impunidad que existe en México y devolver la paz y la tranquilidad a sus gobernados", señaló.

Pidió tomar en cuenta que con la Iniciativa "sólo se tiene como propósito actualizar los delitos de terrorismo y de terrorismo internacional conforme a nuestro derecho interno y que se relacionen con las actividades de los cárteles de la droga, es decir, no se están considerando estándares que en materia de terrorismo provengan del derecho internacional".

--AMLO: No se puede hablar a la ligera de un "acto de terrorismo"

En su conferencia mañanera del pasado 24 de junio, el presidente López Obrador afirmó no se puede hablar a la ligera de un "acto de terrorismo" en el caso de la masacre de Reynosa, Tamaulipas, pues indicó que esto da pie a que gobiernos extranjeros se inmiscuya en asuntos que solo competen a México.

"Es importante aclarar que de no podemos hablar a ligera hablar de terrorismo como algunos quisieran, porque eso da pie a que gobiernos extranjeros, se inmiscuyan en asuntos que solo corresponden a México.

"Son cuestiones delicadas, entonces, por eso vamos a investigar", dijo.

Señaló que cuando ocurrió la masacre en contra de mujeres y niños de las familias LeBarón y Langford en Bavispe, Sonora, se pensaba que el gobierno mexicanos no podría llevar a cabo la investigación.

"(Sin embargo) ya prácticamente todos los que participaron están detenidos. Se acaba de detener a uno de los jefes de la banda que dominaba y que está vinculado con los detenidos de mujeres y de los niños en Bavispe", agregó.