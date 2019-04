"La justicia está por encima de la ley"

Ciudad de México.- Ante las críticas de la oposición y otros sectores por la validez jurídica en la firma de un memorándum para frenar la reforma educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el documento y aclaró que la justicia está por encima de todos, incluso de la ley.

"La ley es para las mujeres y para los hombres, no los hombres y las mujeres para la ley. La justicia está por encima de todo, la justicia. Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia", enfatizó en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Luego de recibir críticas por el sustento jurídico del memorándum, el Jefe del Ejecutivo federal aclaró que no es sólo un asunto jurídico, sino político. Sin embargo, pidió que si alguno de sus adversarios considera que el gobierno incurre en delitos, infracciones o errores, están en su derecho de acudir a tribunales a presentar denuncias y amparos.

"No es sólo un asunto legal, es un asunto político; o sea, no es ni una iniciativa de ley, ni un decreto, ni un acuerdo, es un memorándum para propósitos internos, como he dado a conocer otros".

Al cuestionarle cuál es el sustento jurídico de ese memorándum, respondió: "Ah, las facultades que tengo como Jefe del Estado mexicano para garantizar el bienestar, la paz, la tranquilidad del pueblo, para que haya justicia, por eso se protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y en la Constitución se establece que debe haber justicia".

El memorándum que el martes firmó el Presidente pide a Gobernación, a la SEP y a Hacienda dejar sin efecto las medidas de la reforma educativa de 2013.

Andrés Manuel López Obrador vio como algo natural que PRI y PAN se opongan a que se cancele la reforma educativa de 2013, porque fueron los que la aprobaron. Y señaló que, casi de manera oficiosa, salió un exministro (José Ramón Cossío) de la Suprema Corte a decir que no procedía legalmente el memorándum.

Gasto en publicidad

En siete años, al gobierno federal le han asignado un total de 57 mil 296 millones de pesos para el pago de publicidad gubernamental a medios de comunicación.

Según cifras de la presente administración, para este 2019 se autorizaron 4 mil 711 millones de pesos para publicidad, es decir un 50% menos de lo que se destinaba en el gobierno de Enrique Peña Nieto, según informó ayer Jesús Ramírez, vocero de comunicación social de la Presidencia.