La lengua zapoteca, al borde de la extinción

Oaxaca, Oax.- "Cuando fueron mis hijos a la escuela dejaron de hablar mi idioma, ahora ya no hablo con casi nadie porque los de mi edad ya murieron casi todos", narra Hermelinda Navarro Méndez de 100 años, y una de las últimas hablantes del zapoteco de San Antonio de la Cal, Oaxaca.

La lengua zapoteca de este municipio es una de las 62 variantes dialectales del zapoteco, uno de los 68 idiomas que habla la población de comunidades originarias en México. Sin embargo, en San Antonio de la Cal sólo quedan entre 10 y 15 personas de edad avanzada hablantes de esta lengua.

Hermelinda recuerda que antes todo era diferente, las personas se dedicaban a las minas de cal, a arar la tierra, a cultivar la tierra para maíz y frijol. En aquellos tiempos que rememora Hermelinda es cuando vivían sus padres, su esposo, sus compañeras y compañeros de generación, vecinas, vecinos y personas con los que se comunicaba en zapoteco. Ahora sólo recuerdos le quedan y habla puro "castilla", dice.

San Antonio de la Cal es uno de los municipios más grandes y cercanos a la capital oaxaqueña, con más de 26 mil 282 habitantes. Mientras fue creciendo, la lengua materna se fue muriendo y con ella las personas que lo hablan.

Luis Dionicio Ruiz Martínez, de 83 años, otro de los últimos hablantes, cuenta que ahora ya no tiene con quien hablar su lengua, "mi señora murió en 2009, hablábamos entre nosotros. Los chamacos si lo entienden, pero para hablar ya no, es un poco difícil. Es una tristeza para nuestro pueblo", dice con melancolía.

Luis resalta: "puro zapoteco hablábamos con mi mamá y papá, pero cuando íbamos a la escuela, lo dejamos de hablar. Cuando murió mi papá en 1992 hablábamos puro zapoteco".

De las 62 variantes dialectales del zapoteco, al menos 18 identificadas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) en la región Valles Centrales, tienen un grado de riesgo de desaparición, de acuerdo a la misma institución.

Don Luis dice que su "idioma", su lengua materna, ya no tiene esperanza, "si hubiera alguna escuela para enseñarles, pero a mi edad ya no puedo. De mi generación ya nomás quedamos unos tres. El tiempo está cambiando".