La libertad, piedra angular de la democracia: Presidencia

Al conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que el gobierno promueve la no discriminación y el respeto a la diversidad.

Por medio de su cuenta de Twitter, el vocero de Presidencia de la República Jesús Ramírez Cuevas aseguró que esta administración promueve la no discriminación y el respeto a la diversidad que nos enriquece como sociedad.

"En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la #LGBTIfobia, el @GobMx promueve la no discriminación y el respeto a la diversidad que nos enriquece como sociedad. La Libertad es piedra angular de la democracia y el respeto a la diferencia base de la pluralidad", señaló.

En 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

Por cada ello cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.