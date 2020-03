La Luz del Mundo rechaza señalamientos de la UIF

La iglesia de La Luz del Mundo, cuya sede principal se encuentra en Guadalajara, rechazó los señalamientos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, respecto a los motivos por los que se congelaron las cuentas de seis de sus integrantes; además, consideró que este tipo de acusaciones estigmatizan a sus fieles.

Mediante un comunicado, La Luz del Mundo, liderada por Naasón Joaquín, preso y acusado en Estados Unidos por presuntos delitos sexuales, afirmó que la institución "promueve el respeto a la dignidad de las mujeres y los derechos humanos, como lo constatan los millones de personas que la integran".

Insistió en que esta asociación religiosa no ha cometido delito alguno ni ninguna acción ilícita porque respeta invariablemente el orden legal vigente.

"Nos preocupa la exhibición y estigmatización pública, lo que afecta nuestras garantías constitucionales. Confiamos en que las instituciones públicas garantizarán nuestro derecho con relación a los trámites interpuestos ante las autoridades correspondientes. La Iglesia se mantiene respetuosa de las Instituciones y las leyes de nuestro país", indica el comunicado.

La mañana de este miércoles en conferencia de prensa, Nieto Castillo informó que en las cuentas bloqueadas hay 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares, sin embargo, no se indicó a quienes pertenecen.

El ministro de Comunicación Social y Relaciones Públicas de La Luz del Mundo, Eliezer Gutiérrez Avelar, indicó que por el momento no se darán entrevistas sobre este tema.