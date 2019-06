La Luz del Mundo ve intolerancia religiosa en detención de su líder

La iglesia de La Luz del Mundo (LLDM) atribuye la detención en Estados Unidos de su líder, Naasón Joaquín García, a la "intolerancia religiosa" por parte de algunos grupos hegemónicos y considera que la fianza de 25 millones de dólares que se le ha impuesto es excesiva.

Sin señalar a nadie en específico, Abner Nicolás Menchaca, subdirector de relaciones públicas de la asociación religiosa señaló que hay un embate contra el líder de LLDM que ya se había hecho evidente con lo que ocurrió tras el supuesto homenaje en Bellas Artes y ahora se muestra con una fianza excesiva que se deriva -según él de una denuncia anónima presentada por internet.

Señaló que la asociación religiosa es respetuosa del marco legal y si se comprueba que algún ministro ha cometido algún delito no puede ejercer el ministerio, sin embargo, en el caso de Naasón Joaquín García las cosas son distintas.

"El apostolado es intransferible y donde quiera que se encuentre él no pierde su lugar", dijo; en ese sentido insistió en que los fieles de LLDM saben quién es su líder y confían en que saldrá absuelto de las acusaciones en su contra.

Exigió que se respete la presunción de inocencia de Naasón Joaquín García, pues de lo contrario se puede incentivar la intolerancia religiosa, alentar la violencia contra los integrantes de esta iglesia y violentar los derechos humanos del acusado.

El líder de LLDM, quien tiene nacionalidad estadounidense y mexicana, fue detenido este martes en Los Ángeles, California, y aunque Nicolás Menchaca estuvo en contacto con él, negó saber mayores detalles sobre lo ocurrido.

Así, dijo no saber quiénes son las tres mujeres coacusadas por este caso y se rehusó a informar qué despacho jurídico lleva la defensa del líder religioso.

Respecto a la forma en que se pagaría la fianza de 25 millones de dólares, afirmó que es un asunto que resolverán los abogados en su momento.

A dos meses de que se celebre la "Santa Cena", máxima fiesta de esta iglesia, la detención de Naasón Joaquín García no afecta la organización, dijo Menchaca.

Por lo pronto se han suspendido los servicios religiosos permanentes en el templo sede de LLMD, en la colonia Hermosa Provincia de Guadalajara y se ha regresado a los horarios ordinarios para la oración.