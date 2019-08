La "Mataviejitas" contará su historia en programa de TV

Hacía diez años que Juana Barraza, conocida como la "Mataviejitas", no daba ninguna entrevista desde el Penal de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluida y sentenciada a 759 años de prisión.

Yolanda Andrade logró que fuera ella quien inaugure su nuevo programa de televisión, llamado "Consecuencias con Joe", en donde platica con hombres y mujeres que han cometido crímenes por distintas razones. En un pequeño avance, se ve a Juana negando los crímenes de los que se le acusan.

"Es un caso muy peculiar porque la 'Mataviejitas' fue una niña abusada, la intercambiaba su mamá por alcohol y por allí me fui. Yo vengo de un viaje de alcoholismo y drogas y contar mi historia, que mi historia motivara a gente que vive en adicción a salir adelante (ha sido algo positivo)", dijo la actriz al presentar el programa este miércoles.

"Consecuencias con Joe" se transmitirá todos los viernes a las 22 horas a partir del 30 de agosto, con repeticiones los domingos a las 14:30 y los lunes a la media noche, por Unicable. Serán ocho programas los que conformen esta primera temporada, con posibilidad de seguir haciendo más historias de gente en prisión.

Yolanda resaltó la importancia de este formato para la prevención del delito. Enfatizó en cómo situaciones de enojo pueden desencadenar cosas con serias consecuencias. "Hay un muchacho que empujó a su pareja porque lo encontró con otra persona y lo mató...", contó.

"Hay que controlar nuestra ira, hemos perdido nuestra capacidad de asombro, esas personas tienen su historia y acá no hay ningún actor, ningún guión, es la realidad".

El programa también le da un giro a la imagen que Yolanda ha transmitido en televisión: pasa de ser la mujer que hace bromas y es abierta en televisión, a la mujer seria que empatiza con las personas en prisión.