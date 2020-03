La mujer dormida también es feminista; luce listón morado el 8M

Un grupo de alpinistas se hizo viral en redes sociales luego de mostrar su apoyo al movimiento feminista con un mega listón que colocaron sobre el pecho de La Mujer Dormida, a la que declararon "La mujer más grande de México".

Con el mensaje "No a la violencia de género" el grupo de montañistas conformado por hombres y mujeres ascendió la madrugada del 8 de marzo, donde subieron más de 5 mil metros de altura, hasta llegar a la cumbre del volcán Iztaccíhuatl, para colocar un listón morado de 40 metros como símbolo femenino.

El recorrido se inició el sábado 7 de marzo. El equipo de 12 integrantes realizaron la caminata a la 1:30 am del domingo 8 para poder subir a la cumbre, donde con mucho entusiasmo y trabajo en equipo lograron vestir de morado a la Mujer Dormida, desde lo más alto de la montaña.

El equipo estaba conformado por Badía Bonilla, Felipe Lanz, Kari Carsolio, Gabi Guerra, Irazu de la Cruz, Israel Quezada, Jimena de la Fuente, José Manuel Bahamonde, Edith Espinosa, Bernardo Finck, Mauricio López, Paco Zarza y Yolotzin Medina.

En entrevista por EL UNIVERSAL con Yolotzin Medina, geógrafa y montañista, dijo que este ella y su grupo de amigos decidieron tomar la situación de los feminicidios para dar un mensaje a la sociedad desde las montañas.

"Este ascenso resultó ser algo extraordinario, ha sido de gran impacto, también porque todos necesitamos un respiro, y necesitamos sentir algo que nos mueva y esto nos conmueve el corazón de una forma increíble", contó a EL UNIVERSAL.

Porque además fue una ideología en relación a la mujer, ya que Iztaccíhuatl en nahuatl quiere decir mujer blanca y obviamente lo que está pasando con las mujeres hoy en día en nuestro país es demasiado triste, pero lo que hicimos nosotros fue un acto simbólico hacia la mujer blanca, y con esto a muchas mujeres nos ha movido muchísimo las vibras y el corazón", señaló Yolotzin

Tras el largo recorrido que realizaron Yolotzin Medina y sus amigos, comentó que cada uno se fue dividiendo el cargamento y a pesar de que algunos ya tenían dolor de espalda y cansancio fue un trabajo que se realizó con mucho esfuerzo y cumplió su cometido de mandar un mensaje desde el cielo.

"Yo nunca me imaginé que se fuera a viralizar tanto, nunca fue la intención, simplemente queremos alzar la voz de lo que está pasando. No podemos permitir tanta violencia tan desmesurada tan fuera de contexto en nuestro país, donde somos personas de bien y somos personas amorosas, creo que todos queremos lo mejor para los mexicanos, no podemos dejar pasar esta problemática que se ha llevado arrastrando durante muchos años, donde ahora la violencia se ha normalizado, creo que hay que cambiar", dijo Yolotzin.

Las imágenes fueron difundidas a través de las páginas de Facebook por los integrantes que escalaron la montaña, donde cada uno de ellos manda un mensaje en apoyo a la lucha por la igualdad de género.

"Desde la naturaleza y desde lo alto, alzamos la voz y nos unimos al grito de 'basta de violencia de género', porque no hay excusas para el maltrato, porque todas somos una, juntas somos más fuertes y queremos ser libres y sin miedo", cerró.