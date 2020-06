La nueva normalidad será feminista o no será: Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordera, indicó que "la nueva normalidad será feminista o no será una nueva normalidad", en el sentido de que se deben proteger y promover los derechos de las mujeres luego de la pandemia del coronavirus.

Durante el conversatorio Derechos Humanos de las Mujeres: Retos ante el Covid-19, organizado por el Senado de la República, la ministra en retiro señaló: "El reto del cumplimiento tangible de los derechos de las mujeres es una cuenta pendiente. Durante esta nueva normalidad debe saldarse a través de la obtención de mejores resultados".

En el evento, al que también asistieron Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la responsable de la política interior admitió que la violencia contra las mujeres ha aumentado durante la cuarentena por el Covid-19, además de que este sector ha sido más propenso a perder su empleo.

Agregó que estos problemas no son exclusivos de la pandemia, sino que ya eran vigentes y ahora se ahondaron más; también hizo un llamado a proteger, sobretodo, a las mujeres indígenas y migrantes.

"La nueva normalidad no será nueva si continuamos reproduciendo un sistema de roles de género y de violencia machista. Es por ello que sostengo que el reto principal para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres frente al Covid-19 es, en esencia, el mismo que teníamos antes, el de hacer tangibles estos derechos y justiciables", dijo Sánchez Cordero.

En ese sentido, urgió a que el Estado empodere, escuche, incluya y dote de herramientas a las mujeres para hacer justiciables sus derechos, para al final concluir diciendo: "La nueva normalidad será feminista o no será una nueva normalidad".