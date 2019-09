"La oposición está comprometida, no derrotada", afirma Marko Cortés

El líder de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, reviró al presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que la oposición no está derrotada, sino doblemente comprometida a enfrentar un régimen que quiere controlar absolutamente todo.

"En Acción Nacional estaremos más fuertes que nunca y doblando nuestro compromiso en defender a México y la calidad de vida de todos los ciudadanos", expresó.

En entrevista en la sede nacional del partido, Cortés Mendoza asentó que el Morena que está defraudando es aquel que vulnera la Constitución, que altera las leyes y que es "destructor" de la democracia, como se ve en la economía, la llamada "Ley Bonilla", y ahora en la Cámara de Diputados con la reelección de Porfirio Muñoz Ledo en la Mesa Directiva.

"Ese es el Morena que está defraudando, el destructor de instituciones, democracia, economía, al viejo estilo de Porfirio Díaz, Porfirio Muñiz Ledo, se quiere quedar en la Mesa, y eso es a lo que Acción Nacional está listo a combatir. Son los mismos, antes estaban en el PRI, ahora están en Morena", indicó.

En cuanto a la sucesión de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, adelantó que si Morena no respeta las leyes, acudirán a órganos Internacionales, y que en el Senado no haya cambios en las leyes del Congreso para dar pie a una modificación sobre la presidencia de las Mesas.

"Nosotros apelamos a la palabra, al cumplimiento de la palabra, de la ley, pues lamentablemente vemos de forma reiterada que Morena además de que no cumple la ley, no cumple acuerdos ni compromisos", asentó.