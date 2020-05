La oposición va contra manga ancha de AMLO

Ciudad de México.- A pesar de que Morena modificó la iniciativa presidencial, todas las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados y el Senado (PAN, PRI, PRD y MC), conformaron un bloque de contención y cerraron filas para frenar la convocatoria en la Comisión Permanente para un periodo extraordinario, en el que se buscaría aprobar la iniciativa para que el Jefe del Ejecutivo pueda modificar el Presupuesto de Egresos cuando se presente una emergencia económica.

Las fracciones de oposición emitieron un posicionamiento, respaldado por sus dirigencias nacionales, y firmaron un acuerdo: "Las legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios de contención que formamos parte de la Comisión Permanente no apoyaremos la celebración de sesiones extraordinarias que tengan como objetivo preconcebido la aprobación de esta iniciativa de modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Avalar la iniciativa representaría un claro retroceso en nuestro orden jurídico, no sería un acto de responsabilidad ante las generaciones presente y venideras y significaría regresar a un autoritarismo que desdeña el Estado democrático de derecho", describen en el posicionamiento los opositores.

La Comisión Permanente está integrada por 37 legisladores, y se requieren 25 votos (dos terceras partes) para convocar a un periodo extraordinario. Morena y sus aliados sólo tienen 24 legisladores y el PAN, PRI, MC y PRD, cuentan con 13 votos, es decir, si la oposición no falta y no votan a favor no se podría realizar la sesión extraordinaria.

El senador de Morena, Germán Martínez, señaló que México va a salir victorioso de la pandemia: "Quienes auguran la tragedia nacional con apetito de muerte, son carroña pura"; sin embargo, el exdirector del IMSS advirtió que "quienes le dicen sí a todo al presidente López Obrador son lambisconería pura".