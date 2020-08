La pandemia amarga las ventas de los dulceros

La crisis de la pandemia de Covid-19 alcanzó a los dulces de alfeñique que tradicionalmente se preparan en Toluca para vender en noviembre por Día de Muertos, y este 2020 cancelaron su producción los 84 artesanos dedicados a esta actividad que data de hace 120 años, quienes se preparaban desde julio para ofertar sus figuras en la Feria del Alfeñique.

Detrás de la iglesia de Santa Bárbara, casi en el centro de la capital mexiquense, vive una de las familias que se dedican a crear figuras de pasta de alfeñique, azúcar y chocolate. David Gómez y su esposa habitan un hogar humilde, adentro lo más ostentoso son los bultos de azúcar que quedaron del año pasado. Este matrimonio platicó que "con muchos trabajos" se preparaban para comprar los insumos necesarios para complementar la producción que inicia desde mayo o julio y que se convertirá en figuras de tumbas, llamas, calaveras, gallinas, borregos, pan de muerto, hasta pequeñas ofrendas de alfeñique, pero este año solamente tienen los remanentes de 2019.

Lamentaron que una tradición tan añeja se cancele por la pandemia, porque es el ingreso más importante del año. David calculó pérdidas económicas de 100 mil pesos. "Normalmente hacíamos una variedad de 10 mil a 12 mil piezas, van desde las más pequeñas de cuatro centímetros hasta las más grandes de 15 centímetros, las más vendidas son las calaveras de chocolate, amaranto, gomita, azúcar y las figuras de alfeñique. Pero este año nos avisaron desde marzo que no habría la tradicional feria, por eso no invertimos en nada", relató.

Para su familia la feria significa la temporada más importante en ventas, pues si bien lleva sus productos a otros estados, como la Ciudad de México, es apenas 10% del total de su producción, lo más fuerte se oferta en noviembre, cuando se instalan en Los Portales.

"Producir este año era un riesgo, si me ponía a trabajar y se cumple que no hay feria, entonces en dónde oferto mis piezas. Todo se echa a perder, nada aguanta para ser guardado".

Incluso así guarda algunas calaveras en cajas que aspira a colocar en los dos puntos de venta que analiza instalar la Dirección de Desarrollo Económico municipal.

David precisó que algunas opciones era acondicionar la feria con domo de acrílico dentro de los puestos, "pero no tenemos para adquirir eso, se requieren hasta 10 mil pesos por domo".

Por su parte Jorge Sánchez Casas, presidente de los artesanos, manifestó que tampoco había mucho ánimo para instalarse, pues registraron la muerte de por lo menos cuatro compañeros por el Covid-19.