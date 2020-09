La pandemia en la CDMX se encuentra estancada

La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, explicó que la pandemia por el coronavirus en la Ciudad de México se encuentra estancada al no bajar el número de hospitalizaciones debido a la cantidad de habitantes y colindancia con el Estado de México.

Entrevistada por EL UNIVERSAL, explicó que si bien se han abierto las actividades económicas, han tenido una contención de la pandemia en el número de casos positivos diarios y fallecimientos.

"Podemos decir que, a pesar de la complejidad de la pandemia, la Ciudad de México, con su densidad, población y comercios, tenemos una contención; pero por otro lado la pandemia está estancada en el número de hospitalizaciones, no hemos tenido la reducción que teníamos en el mes previo, pero en conjunto la curva ha tenido un descenso en los casos".

Agregó que, a partir de mayo, "cuando tuvimos el primer pico de esta pandemia en la Ciudad, [la cifra] ha venido descendiendo de manera ondulante con algunas pausas y estancamientos, pero ha venido descendiendo gradualmente, esto para una ciudad como la nuestra y la zona conurbada es algo muy importante, además de la atención más temprana como una medida de prevención".

Oliva López reconoció que en las últimas semanas los hospitalizados se salieron de los parámetros del modelo epidemiológico, y aunque ha sido un periodo corto, confió en que la ciudadanía podría ayudar siguiendo las medidas sanitarias.

Según el modelo epidemiológico de la Agencia Digital e Innovación Pública, las estimaciones de octubre a enero son que las hospitalizaciones y los pacientes intubados bajarán, pero actualmente se encuentran arriba del escenario moderado, y pese a que la curva de junio a agosto fue a la baja, se ha incrementado el número de internamientos.

Detalló que, actualmente, la ocupación hospitalaria es un indicador relevante, pues demuestra que aún hay casos graves, por lo que monitorean las llamadas a Locatel, la atención de emergencia en nosocomios, los casos acumulados, la mortalidad y la positividad de las pruebas PCR, que están en 25%.

"Los casos confirmados dan una dimensión general de la pandemia, pero lo que nos marcan como estamos hoy respecto a otros meses es el día a día y el comportamiento de la velocidad de contagio", explicó.

Descartó que haya un incremento en las defunciones, pese que van más de 11 mil muertes hasta el pasado martes, debido a que se prioriza en identificar las comorbilidades y a orientar a las personas para buscar atención temprana.

"Los fallecimientos tienen una reducción semejante a la curva de hospitalización y a la de llamadas al 911. En este momento se conoce más de la fisiopatología de la enfermedad, por lo que las intervenciones ya no son a la prueba confirmatoria, sino con una serie de datos para que la persona entre a un tratamiento anticipado".

EL UNIVERSAL publicó el pasado 17 de septiembre que en tan sólo seis meses, en la Ciudad de México hubo 20 mil 535 fallecimientos asociados al Covid-19, de acuerdo con las actas de defunción del Registro Civil, según el informe de exceso de mortalidad del gobierno capitalino, con corte al mes de agosto.

De acuerdo con el informe, entre enero y agosto hubo un registro de 30 mil 462 fallecimientos, de los cuales 20 mil 535 se asocian al virus, en un periodo de marzo a agosto.

De ellos, 15 mil 106 son de residentes de la Ciudad de México, es decir, 73.4%; mientras que 23.9% corresponden a habitantes del Estado de México, y 2.7% a pobladores de otras entidades.

Se alistan para temporada de influenza

La secretaria de Salud estimó que en las primeras semanas de octubre se podrían presentar casos de influenza y que, al tener síntomas similares al Covid-19, comenzarán la campaña de vacunación en los kioscos y los centros de salud.

"Vamos a iniciar alrededor del 15 de octubre y vamos a tener coberturas altas rápidamente (...) estamos solicitando un millón 800 mil dosis", adelantó.