"La pesadilla del autoritarismo podría ser realidad": Murayama

A-AA+

A través de sus redes sociales, Ciro Murayama expresó que durante años se soñó con tener elecciones limpias y "como sociedad lo logramos: tu voto cuenta y se respeta".

"Pero si avanza el destructivo plan B para que el INE no pueda hacer elecciones auténticas, la pesadilla del autoritarismo podría ser realidad", dijo el consejero electoral.

"Infórmate, participa", agregó al compartir un video que destaca la importancia de la democracia en México.

Ciro Murayama y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, presentan en próximos días el libro "La Democracia No Se Toca".

Murayama indicó que el libro está escrito "en pleno auge de autoritarismos".

---Plan B pone en riesgo elección de 2024: INE

El plan B de la reforma electoral pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024 con el adelgazamiento de la estructura del órgano electoral, la reducción de personal y la vulneración de su autonomía e independencia, alertó el Instituto Nacional Electoral en un análisis interno.

El documento, que será presentado ante el Consejo General del INE este miércoles, apunta que el proyecto de decreto propone una profunda reestructura orgánica del INE, tanto de órganos y áreas centrales como de sus órganos desconcentrados, que reduce sus conformaciones en aras de ahorro y austeridad, sin un análisis previo.

Lo anterior, advierte, "pone en riesgo severo la organización de elecciones y de mecanismos de participación ciudadanas bajo los principios y estándares establecidos, así como de otras actividades sustantivas de carácter permanente que afectan el ejercicio efectivo de derechos fundamentales de naturaleza política, a la identidad y a la información, entre otros".

El INE expuso que hay riesgo de que no existan los instrumentos de coordinación y colaboración debidamente formalizados previamente al inicio del proceso electoral concurrente a efectuarse en 2024, lo cual podría derivar en la incertidumbre de la distribución de las tareas a realizar por cada una de las partes e incurrir en retrasos que interfieran en desarrollo de los procesos electorales.

Además, señala que la reforma no responde a criterios técnicos, sino de "oportunidad política".