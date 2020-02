La propuesta debería ser "trabajar doble", dice Alcalde de Culiacán sobre paro de mujeres

Jesus Estrada Ferreriro, alcalde de Culiacán, Sinaloa, cuestionó el paro nacional de mujeres "Un día sin nosotras", programado para el próximo 9 de marzo, y consideró que la propuesta debería ser "trabajar doble".

"¿Por qué en horas laborables?, ¿por qué no decimos ´mejor vamos a trabajar doble para demostrar que queremos contribuir´?, señaló el Presidente Municipal durante una entrevista en un programa de radio.

Estrada Ferrerio dijo no entender en qué contribuye no trabajar a erradicar la violencia contra las mujeres, pero que si alguien se lo explica y lo entiende, sería el "principal promotor" en que ni los hombres trabajen ese día.

"A la mejor no es falta de sensibilidad, a la mejor es falta de inteligencia, de comprensión mía para entender qué tiene que ver el no trabajar un día completo con resolver el tema de la violencia contra las mujeres. Si alguien me lo explica, lo entiendo. Tenga la seguridad de que seré el principal promotor de que nadie trabaje, ni los hombres tampoco, para apoyar esa causa", consideró.

Sin embargo, dijo que en el sector privado los empresarios sí pueden "imponer sus recursos" para que no se trabaje un día, incluso "toda la semana para apoyar la causa".

Pero que ni el Gobierno federal ni estatal tienen "derecho" a hacerlo, debido a que operan con dinero del pueblo.

"No tenemos ese derecho a hacerlo porque el recurso que manejamos es pueblo y no vamos a despilfarrar el dinero del pueblo en temas o campañas que a alguien se le ocurrió", añadió.

Por ello, se "ofreció" a participar, sin importar el clima, en una marcha "de aquí a una parte muy importante como Culiacancito. Voy con ustedes, las acompaño en la noche, en el día, en el sol, sin sombrero, sin cachuca, me sacrifico, que me queme el sol más, me quito la camisa, hago lo que sea por hacer algo en beneficio de la causa de no violencia contra las mujeres".

En la entrevista, Estrada Ferreiro recordó cuando en agosto de 2018 fue criticado y cuestionado al presentar a su Gabinete de Gobierno, en el que únicamente contempló a una mujer, y reiteró que ley no lo obligaba por ser una Reforma en materia electoral.

"A mí a tener mitad hombres y mitad de mujeres, quizás por un criterio mío lo puedo hacer pero no por obligatoriedad constitucional porque esa Reforma a la Ley fue para efectos de cuestión electoral nada más no administrativa", refirió.