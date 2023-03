"La respuesta no es invadir México": Ted Cruz

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- El senador republicano Ted Cruz rechazó la idea de utilizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos de la droga. "La respuesta no es invadir México", dijo.

En entrevista con el programa Fox News, Cruz, el senador por Texas dijo, tras el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, que terminó con la muerte de dos de ellos, que no está de acuerdo con quienes quieren usar al ejército de Estados Unidos en el combate a los cárteles.

"Déjenme ser muy claro. Respeto a mi colega Lindsey [Graham], pero no estoy de acuerdo con él. La respuesta no es invadir México", afirmó, aludiendo a la iniciativa que presentará Graham para declarar terroristas a los cárteles y avalar el uso de la fuerza militar estadounidense.

Según Cruz, cuando el republicano Donald Trump era presidente, AMLO, que sería el mismo antiestadounidense izquierdista que era entonces, tenía miedo de Donald Trump y aceptó el programa Quédate en México.

Por ese programa se obligó a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en México mientras avanzaba su proceso.

Además, continuó el senador, "AMLO puso soldados en la frontera y terminamos teniendo la tasa más baja de inmigración ilegal en 45 años. La razón por la que la situación actual es tan mala es porque AMLO piensa que Joe Biden es un pelele".

Biden, se quejó Cruz, "es lo mejor que pudo pasarle a los cárteles. Biden creó el caos en la frontera. Biden detuvo la construcción del muro. Reinstauró la captura y liberación, se retiró de Permanecer en México".