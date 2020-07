"La riqueza no es un juego de suma cero": Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas retomó un mensaje de Antonella Marty, directora del Center for Latin America en Atlas Network, donde menciona que "la riqueza no es un juego de suma cero.

En su cuenta de Twitter, el empresario mexicano coincidió plenamente con el comentario de Marty y lo reprodujo.

"Decir que el pobre es pobre porque el rico es rico, es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano. Son dos cosas que no tienen nada que ver. La riqueza no es un juego de suma cero".